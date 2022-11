Número um do tênis russo avança nas finais da WTA — CMIO Esportes

A número um do tênis feminino russo, Daria Kasatkina, comemorou uma das maiores vitórias de sua carreira nas finais da WTA em Fort Worth, Texas, na quinta-feira, derrotando a finalista do Aberto da França de 2022, Coco Gauff.

A semente número oito na competição bateu a semente número quatro em dois sets por uma pontuação de 7-6 (6), 6-3 no round robin Tracy Austin Group. Se vencer Caroline Garcia no sábado, pode avançar para as semifinais.

“Foi difícil,” Kasatkina comentou após a partida. “Estava nervoso no início… Com o ritmo da partida, os nervos desaparecem um pouco e começam a melhorar. Então, estou muito feliz por estar na próxima rodada, ainda vivo.”

Kasatkina jogou um jogo arrumado contra Gauff ao acertar 14 vencedores para combinar 14 erros não forçados. Parecendo certa de perder o primeiro set ao perder por 4-1, ela voltou para 6-5 e forçou um tie break no qual ela acabou prevalecendo, apesar de ficar para trás por 3-0.

Com impulso do seu lado no segundo set, Kasatkina venceu por 6-3 para garantir sua terceira vitória na carreira sobre Gauff. Foi também sua 25ª vitória em quadra dura em 2022, sua maior até agora.

Vencer o primeiro set parece ser a chave para a vitória de Kasatkina, que está 29-0 este ano depois de fazer isso. Recuperando-se de uma derrota para o número um do mundo, Iga Swiatek, na terça-feira, ela elogiou o formato do WTA Finals e ficou ansiosa pela partida de Garcia.

“Isso é exatamente o que enfrentamos todas as semanas”, Kasatkina disse, quando perguntado sobre a partida de Garcia. “Se você ganhar, você avança, se perder, você vai para casa… Então vai ser divertido. O último torneio da temporada para mim e enfrentar esse tipo de situação.”

“Normalmente, se você perde, você fica tipo, ‘OK, o torneio acabou’, eu faço minhas malas e vou para o aeroporto” acrescentou Kasatkina. “Aqui é completamente diferente. Eu tive que me esforçar para treinar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido e me preparar para a próxima partida.

“Isso foi interessante. Eu me senti incomum, digamos, mas muito feliz como lidei com a situação, o que era bastante novo para mim”, disse. o número oito do mundo disse, no que diz respeito a se recuperar após a derrota do Swiatek.