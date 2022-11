Estrela controversa da NBA pede desculpas por briga antissemitismo — CMIO Esportes

Kyrie Irving admitiu que o filme que ele promoveu no Twitter contém “falsas declarações antissemitas”

A estrela da NBA Kyrie Irving emitiu um pedido de desculpas por compartilhar um link para um filme que ele admitiu conter “falsas declarações antissemitas” depois que ele foi suspenso por seu time, o Brooklyn Nets, por pelo menos cinco jogos.

Irving twittou um link para ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’ na quinta-feira passada, o que provocou uma briga antissemitismo que o viu condenado por sua equipe, seu proprietário e pela NBA.

No início, ele agiu desafiadoramente e defendeu seu direito de fazer a postagem antes de excluí-la, e depois prometeu doar US$ 500.000 para a Liga Antidifamação à medida que a controvérsia se intensificava.

Após os Nets suspenderem a guarda por pelo menos cinco jogos por se recusarem “para dizer inequivocamente que ele não tem crenças antissemitas, nem reconhecer material odioso específico no filme”, Irving foi ao Instagram para finalmente emitir um pedido de desculpas direto à comunidade judaica.

Irving disse que sentia muito por qualquer um que possa ter se ofendido com o filme, que ele admitiu conter “algumas declarações antissemitas falsas, narrativas e linguagem que eram falsas e ofensivas à raça/religião judaica”.

“Para todas as famílias e comunidades judias que estão feridas e afetadas pelo meu post, lamento profundamente ter causado dor a vocês e peço desculpas.”–– Kyrie Irving pede desculpas via Instagram pic.twitter.com/Ox58s3Aaug — Sports Illustrated (@SInow) 4 de novembro de 2022

“Inicialmente, reagi por emoção ao ser injustamente rotulado como anti-semita, em vez de me concentrar no processo de cura de meus irmãos e irmãs judeus que foram feridos pelas observações odiosas feitas no documentário”. ele disse.

“Quero esclarecer qualquer confusão sobre onde estou lutando contra o antissemitismo, pedindo desculpas por postar o documentário sem contexto e uma explicação factual descrevendo as crenças específicas no documentário com as quais concordei e discordei.”

Os Nets disseram que Irving só poderá jogar por eles novamente depois de passar por “medidas corretivas.”

A franquia disse que “desanimado” que Irving, quando previamente dada a oportunidade, “Recusou-se a dizer inequivocamente que não tem crenças antissemitas, nem reconhecer material odioso específico no filme”.

Como consequência de sua suspensão, Irving não retornará à ação pelo Nets até que eles enfrentem o Lakers em Los Angeles em 13 de novembro, desde que a proibição seja válida por apenas cinco jogos.













O comissário da NBA Adam Silver, que é judeu, criticou Irving na quinta-feira e disse que ele “uma decisão imprudente de postar um link para um filme contendo material antissemita profundamente ofensivo”.

A temporada 2022/2023 provavelmente será a última de Irving no Brooklyn, considerando sua crescente lista de controvérsias e o fato de que ele se tornará um agente livre no próximo verão.

Além de expressar apoio ao teórico da conspiração Alex Jones, ele também perdeu a maioria dos jogos na última temporada devido à sua recusa em ser vacinado, o que conflitava com o mandato de vacina contra Covid da cidade de Nova York.