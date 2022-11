Equipes da Copa do Mundo instadas a manter a política fora do torneio pela FIFA — CMIO Esportes

A entidade que rege o mundo quer que os países participantes “foquem no futebol”

A entidade que rege o futebol mundial, a Fifa, escreveu para as equipes participantes da Copa do Mundo neste mês, pedindo que se concentrem no esporte no Catar, em vez de serem arrastadas para questões ideológicas ou políticas. “batalhas”.

A carta foi escrita pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e sua secretária-geral, Fatma Samoura, e vem após protestos de alguns dos 32 países que jogam no Qatar 2022 sobre questões como o tratamento dos trabalhadores migrantes que construíram os estádios da competição e a comunidade LGBTIQ.

“Por favor, vamos agora focar no futebol!” Infantino teria escrito no documento visto pela Sky Sports.

“Sabemos que o futebol não vive no vácuo e estamos igualmente conscientes de que existem muitos desafios e dificuldades de natureza política em todo o mundo”.

“Mas, por favor, não permita que o futebol seja arrastado para todas as batalhas ideológicas ou políticas que existem”. ele adicionou.

Em sua carta aos 32 MAs participantes da próxima Copa do Mundo, Gianni Infantino nos dá as melhores razões possíveis para continuar falando de ‘não apenas futebol’ quando falamos de futebol. Sem vergonha e vergonhoso em igual medida. pic.twitter.com/GWLLzkaDrK — Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) 4 de novembro de 2022

Alguns dos protestos contra a Copa do Mundo do Catar 2022, que começa em 20 de novembro, incluem capitães de muitas das equipes europeias que planejam usar braçadeiras de arco-íris e a seleção australiana se manifestando contra o histórico de direitos humanos do Catar e sua posição sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo .

A Football Australia confirmou que recebeu a carta da FIFA para a Reuters, mas não comentou mais.

Conforme revelado pela Federação Dinamarquesa (DBU) no mês passado, os jogadores da Dinamarca irão para o torneio sem suas famílias como um protesto contra o histórico de direitos humanos do Catar.

Os organizadores da Copa do Mundo afirmaram que todos, independentemente de sua origem ou orientação sexual, são bem-vindos no Qatar 2022. Mas também alertaram contra demonstrações públicas de afeto em um país onde a homossexualidade é ilegal.













“Na FIFA, tentamos respeitar todas as opiniões e crenças, sem dar lições de moral ao resto do mundo”, frisou Infantino na carta.

“Uma das grandes forças do mundo é, de fato, sua própria diversidade, e se inclusão significa alguma coisa, significa respeitar essa diversidade. Nenhum povo, cultura ou nação é ‘melhor’ do que qualquer outro”.

“Este princípio é a pedra fundamental do respeito mútuo e da não discriminação. E este é também um dos valores fundamentais do futebol. Então, por favor, vamos todos lembrar disso e deixar o futebol no centro das atenções”.