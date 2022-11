Ex-estrela do Chelsea revela remorso por ataque de gato — CMIO Esportes

O ex-zagueiro do Chelsea e da França, Kurt Zouma, revelou como se sentiu após a divulgação de imagens de um incidente de chute de gato no início deste ano, que o obrigava a cumprir 180 horas de serviço comunitário.

A estrela do West Ham também foi proibida de manter gatos como animais de estimação por cinco anos, depois que ele admitiu chutar e esbofetear seu gato de estimação.

Ele também foi multado por seu clube pelo incidente e falou sobre a polêmica em uma entrevista em seu site, que foi publicada nesta sexta-feira.

“Tem sido um período difícil para mim e minha família. Obviamente eu fiz algo muito ruim e peço desculpas novamente pelo que fiz. Eu sei que foi muito difícil para as pessoas assistirem e verem isso e, obviamente, eu sinto muito, muito triste. ” disse Zuma.

“Tenho muito remorso por isso e agora estou tentando seguir em frente com minha família e olhando para o futuro. Aprendi com isso, isso é o mais importante, eu diria. Obviamente, tive o apoio de muitas, muitas pessoas ao meu redor que me ajudaram a manter o foco no futebol e tento ficar feliz.













“O clube tem sido inacreditável comigo, o o apoio que recebi dos meus companheiros, da comissão técnica e de todos no clube, e até dos torcedores, foi irreal, e eles me ajudaram a manter o foco no jogo, a tentar dar o meu melhor em campo o tempo todo e, obviamente, não posso agradecer o suficiente pelo que fizeram. Este clube é como a minha família”, ele adicionou.

O abuso do animal de estimação de Zouma veio à tona depois que seu irmão Yoan filmou o ataque e o carregou na rede de mídia social Snapchat em fevereiro.

O clipe mostrava Zouma chutando e batendo em seu gato em sua casa. No Tribunal de Magistrados do Tamisa, Zouma se declarou culpado de duas acusações de causar sofrimento desnecessário a um animal protegido sob a Lei de Bem-Estar Animal.

Yoan Zouma admitiu uma acusação de ajudar, ser cúmplice, aconselhar ou fazer com que seu irmão mais velho cometesse um crime e teve que cumprir 140 horas de serviço comunitário.

Kurt Zouma foi condenado a pagar £ 9.000 (US $ 10.000) em custas judiciais e, depois que o West Ham o multou, o clube da Premier League ordenou que o francês fizesse doações para nove instituições de caridade britânicas e estrangeiras diferentes.

Autorizado a continuar jogando apesar da briga, Zouma foi titular em todos os 12 jogos do West Ham na liga nesta temporada e deve jogar em casa contra o Crystal Palace no domingo.