Lesão de Messi gera temores na Copa do Mundo – CMIO Esportes

Os temores foram levantados quanto à aptidão de Lionel Messi para a Copa do Mundo deste mês no Catar, depois que a estrela argentina foi descartada da viagem do Paris Saint-Germain para o Lorient no domingo com uma lesão no tendão de Aquiles.

No entanto, números dentro do clube parisiense se moveram para acalmar os temores no campo da Argentina quanto à gravidade da lesão e dizem que o múltiplo vencedor da Bola de Ouro deve retornar aos treinos na próxima semana antes de ser convocado para a seleção argentina da Copa do Mundo. antes do pontapé inicial de 20 de novembro no Catar.

Messi jogou os 90 minutos completos na vitória do PSG por 2 a 1 sobre a Juventus na Liga dos Campeões na quarta-feira, potencialmente sugerindo que a lesão do jogador de 35 anos pode exigir apenas um tratamento mínimo – embora seja o mais recente no que parece ser uma série de doenças em expansão. sofrido pela estrela para a frente.

Ele foi descartado das partidas da Ligue 1 e da Liga dos Campeões no mês passado depois de contrair uma doença na panturrilha que interrompeu temporariamente sua forma impressionante nesta temporada, que o levou a marcar 12 gols e 14 assistências em apenas 18 jogos até agora. .

O astro Messi falou no mês passado sobre suas preocupações com as lesões que afetam as chances da Argentina no torneio, enquanto eles tentam imitar a vitória liderada por Diego Maradona em 1986.

“Lesões são uma preocupação”, disse ele, antes de sua doença de Aquiles.

“Esta é uma Copa do Mundo diferente, que é disputada em uma época do ano diferente dos torneios anteriores e é tão iminente que qualquer pequena coisa que aconteça com você pode forçá-lo a sair.

“É algo em que você pensa, mas acho que sair para brincar com isso na cabeça também pode ser contraditório.

“A melhor coisa que você pode fazer é jogar normalmente e jogar o seu jogo como você sempre faz.”

A Argentina, campeã da Copa América, está entre as equipes mais em forma para participar da Copa do Mundo, mas está lidando com uma lista crescente de lesões nas semanas que antecedem o torneio.

Paulo Dybala e Angel Di Maria continuam em dúvida depois de se lesionarem recentemente, enquanto o defesa do Tottenham Hotspur, Cristian Romero, também enfrenta uma corrida contra o tempo para estar apto a viajar para o Qatar.

Outro jogador regular da Argentina, Giovanni Lo Celso, também sofreu recentemente uma lesão no quadríceps na perna direita, o que colocou sua Copa do Mundo em sérias dúvidas.

A Argentina disputará o Grupo C contra Arábia Saudita, México e Polônia, fazendo sua estreia contra a Arábia Saudita no dia 22 de novembro, no Estádio Lusail.