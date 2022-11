Federação Russa prorroga contrato de técnico da seleção — CMIO Esportes

O técnico da seleção masculina da Rússia, Valeri Karpin, teve seu contrato estendido, conforme confirmado pela União Russa de Futebol (RFU).

O desenvolvimento foi revelado no site oficial da RFU no sábado. O novo contrato de Karpin vai até 1º de agosto de 2024 e sua equipe técnica também manterá suas funções atuais.



“Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com Valeri Karpin e sua comissão técnica para estender [their] contrato. Valeri é um treinador experiente que pode não apenas criar equipes de sucesso, mas também desenvolver jogadores. A RFU avalia positivamente os resultados de seu trabalho na seleção nacional”, disse. disse o presidente da RFU, Alexander Dyukov.

“Infelizmente estamos hoje suspensos das competições internacionais, mas a nossa tarefa é preservar a instituição das seleções nacionais, que contribui para o desenvolvimento dos jogadores de futebol. Todas as equipes, incluindo a seleção nacional, devem estar em boa forma para que no futuro estejam prontas para partidas oficiais sem demora”, disse. acrescentou Dyukov.

Karpin assumiu o cargo de técnico da Rússia em julho de 2021, após uma campanha decepcionante na Euro 2020 para a seleção nacional no torneio, que foi adiada em um ano devido à pandemia. Sob seu comando, a Rússia disputou oito partidas e perdeu apenas uma com seis vitórias e um empate.

Devido à FIFA e à UEFA atenderem a uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de tomar tal ação após o lançamento da operação militar na Ucrânia, Karpin não conseguiu levar a Rússia à Copa do Mundo do Catar 2022 devido à proibição de participar de competições internacionais.













A Rússia estava programada para enfrentar a Polônia nas semifinais das eliminatórias em Moscou, mas a recusa dos poloneses em jogar contra eles ocorreu antes da proibição geral, que ainda não foi levantada.

A Polônia recebeu um adeus e depois venceu a Suécia por 2 a 0 em Varsóvia na final para ocupar seu lugar no Grupo C ao lado de México, Arábia Saudita e Argentina no Catar 2022.

Nas últimas semanas, a UEFA também confirmou que a Rússia será proibida de se classificar para a Euro 2024, que será realizada na Alemanha, pouco antes do término do contrato de Karpin.

Os homens de Karpin estarão de volta à ação a partir da próxima semana, no entanto, quando um campo de treinamento for realizado antes e entre dois amistosos contra o Tadjiquistão em 17 de novembro e o Uzbequistão em 20 de novembro.

A partida mais recente da Rússia foi a vitória de um gol contra o Quirguistão por 2 a 1 em Bishkek.