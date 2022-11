Djokovic supera Tsitsipas em Paris em roedor de unhas (VÍDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic se classificou para a final do Masters de Paris após uma vitória tensa contra Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic continuou sua boa sequência de forma recente para marcar uma vitória tensa no tiebreak do terceiro set contra o rival grego Stefanos Tsitsipas, avançando para a final do Masters de Paris no domingo.

Djokovic, seis vezes campeão na capital francesa, ampliou sua atual série de vitórias para impressionantes 13 partidas, mas foi levado ao limite por Tsitsipas, que superou as adversidades iniciais e conquistou uma vitória no segundo set – e poderia ter conquistado o terceiro mas para uma vitória de desempate tipicamente autoritária da estrela sérvia.

Ele enfrentará o adolescente dinamarquês Holger Rune na final da tarde de domingo, depois de derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime em dois sets na primeira semifinal de sábado.

Djokovic, que, como Tsitsipas, não havia perdido um set até este ponto no torneio, conseguiu quebrar o saque do jogador grego duas vezes no set inicial, enquanto Tsitsipas lutava para lidar com o saque de Djokovic. cedo para reivindicar o primeiro set em pouco mais de 30 minutos.

Djokovic na decisão de desempate em Bercy: 2009 F – d. Monfils 6-2 5-7 7-6(3)2018 SF – d. Federer 7-6(6) 5-7 7-6(3)2021 SF – d. Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5)2022 SF – d. Tsitsipas 6-2 3-6 7-6(4) Bercy GOAT @DjokerNole 🐐 pic.twitter.com/OQU4t7Ax5K — Tennis TV (@TennisTV) 5 de novembro de 2022

No entanto, Tsitsipas encontrou seu pé no segundo e aproveitou alguns jogos de serviço incomumente frouxos de Djokovic para reivindicar o set e levar a partida para um terceiro vencedor leva tudo.

Mas, como aconteceu em tantas ocasiões no passado, Djokovic brilhou quando a pressão estava alta.

Ambos os jogadores pareciam estabilizar seus saques quando a partida foi para o fio no terceiro, que quase inevitavelmente foi para o tiebreak. Tsitsipas logo abriu uma vantagem de 4-3 antes de seu saque finalmente falhar mais uma vez, e Djokovic aproveitou para marcar uma vitória por 7-4.

A pontuação, quando tudo foi dito e feito, foi 6-2, 3-6, 7-6(4).

“É muito legal, obviamente, quando você ganha partidas como essa contra um dos melhores jogadores do mundo”, disse Djokovic depois.

“Achei que comecei a partida muito bem, novamente, ótima rebatida como ontem nas quartas. Tive chances no início do segundo, não quebrei o saque dele. O ímpeto mudou, a multidão entrou nele. Acho que ele elevou seu nível de tênis.

“Merecidamente, entramos – nós dois – em uma batalha equilibrada até o último ponto, até o último tiro. Alguns pontos incríveis no final. Estou muito feliz por superar este desafio.”