Estrela russa comenta relações com Kadyrov após o fim da briga com os EUA — CMIO Esportes

O astro russo do UFC, Maxim Grishin, negou que uma mensagem de aniversário para o líder checheno Ramzan Kadyrov esteja por trás de seus recentes problemas com o visto americano, mas revelou que foi avisado. “não se associar” com o Akhmat Fight Club, com sede em Grozny.

Grishin deveria enfrentar o brasileiro Jailton Almeida no UFC Fight Night 124 em St. Louis em 5 de novembro, mas esta semana surgiu que a luta foi cancelada com menos de 10 dias de antecedência pela segunda vez este ano.

Falando à Match TV em sua terra natal sobre as circunstâncias do cancelamento, Grishin disse que sofreu atrasos na obtenção de um visto americano por causa de um “falha no sistema”.

“Não tenho recusa de visto. Me fizeram uma pergunta sobre minhas atividades passadas”, disse Grishin, que completou o serviço militar russo e disse que voou para uma base americana no Bahrein em uma tentativa de agilizar seu processo de visto.

“Apontei o lugar onde estudei, [and] o nome da minha especialidade militar, [which] soa alto, dada a situação atual”, disse Grishin.

Grishin foi perguntado pela Match TV se ele acreditava que uma postagem de mídia social que ele compartilhou ao lado do líder checheno Kadyrov, que é sancionado pelos EUA, pode ter desempenhado um papel nos atrasos de seu visto.

“Nesta foto, parabenizei o chefe da República da Chechênia por seu aniversário” disse o homem de 38 anos.

“Sim, houve recomendações, me disseram que é melhor não me associar ao Akhmat Fight Club, do qual sou representante.

“Mas isso não é apenas um contrato, temos relações fraternas. Achei covarde.

“O esporte é separado da política, por que eu deveria esconder algo? Eu não faço nada de ruim para o universo, por que o universo deveria fazer coisas ruins para mim?”

O Akhmat Fight Club foi fundado por Kadyrov em 2014 e recebeu o nome de seu falecido pai, que foi assassinado uma década antes.

Kadyrov é um conhecido fã de esportes de combate e muitas vezes é retratado ao lado de alguns dos lutadores mais famosos da Rússia, incluindo estrelas do UFC Islam Makhachev e herói checheno Khamzat Chimaev.

Grishin, no entanto, alegou que seus problemas de visto eram “absolutamente não relacionado” à sua foto com Kadyrov.













“Foi assim que aconteceu: comuniquei-me com o cônsul, ele folheou o questionário e fez perguntas sobre ele”, Grishin acrescentou.

“Você só precisa estar preparado para responder a essas perguntas. Não consegui documentar alguns pontos. Disseram-me para enviar os documentos para que eles pudessem tomar uma decisão.”

Grishin disse que ele é “aguardando uma solução” à sua situação, já tendo estado na América para treinar antes de ser obrigado a sair para obter um visto de trabalho.

Enquanto isso, seu adversário planejado Almeida foi remarcado para lutar contra o veterano russo Shamil Abdurakhimov em uma luta de pesos pesados ​​no UFC 283 em 21 de janeiro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Grishin detém um recorde de 32-9 no MMA profissional, e apareceu pela última vez no octógono em fevereiro, quando lutou para uma vitória por decisão unânime dos pesos pesados ​​sobre William Knight no UFC 271 em Houston.