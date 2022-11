Parlamentares russos exigem o fim do reconhecimento dos tribunais esportivos — CMIO Esportes

Dois parlamentares russos pediram que seu país não reconheça mais a jurisdição do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), argumentando que a organização com sede na Suíça negligenciou a proteção dos direitos dos atletas russos.

Com sede em Lausanne, o CAS é considerado o árbitro final em casos envolvendo órgãos governamentais globais, como o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Agência Mundial Antidoping (WADA), bem como federações esportivas nacionais.

De acordo com os legisladores russos Roman Teryushkov e Eduard Isakov, o principal tribunal esportivo não garantiu que os atletas de seu país sejam protegidos em meio a proibições generalizadas impostas por causa do conflito na Ucrânia.

A dupla apresentou um projeto de lei à câmara baixa do parlamento russo nesta semana, exigindo que o país não reconheça mais as decisões do CAS.













“Se o CAS exercer seus poderes com base na pertença de um determinado atleta a uma determinada nacionalidade, recusando-se a proteger os direitos de nossos atletas, francamente não vejo razão para reconhecer ainda mais a jurisdição do CAS”. Isakov, que é membro do Conselho da Federação, explicou à TASS.

O senador acrescentou que o projeto de lei que apresentou com Teryushkov na quarta-feira, que pode ser visto no site da Duma do Estado, seria “eliminar a primazia dos tribunais de arbitragem internacional e suas decisões sobre as decisões dos tribunais do sistema judicial da Federação Russa no campo da cultura física e do esporte”.

Isakov disse que a situação atual em que as federações esportivas russas cumprem as decisões do CAS e as sanções impostas aos atletas deve ser derrubada. O senador argumentou que a Rússia tem sido repetidamente alvo de várias organizações esportivas internacionais nos últimos oito anos, que “implementou consistentemente uma política para eliminar a Federação Russa como potência esportiva”.

O colega legislador Teryushkov, que atua como deputado da Duma, tem sido um crítico vocal das sanções impostas ao esporte russo. Ele também sugeriu anteriormente que qualquer atleta russo que tentar mudar a cidadania para evitar as proibições deve ser considerado culpado de traição.













Inúmeras federações esportivas internacionais impuseram proibições a atletas russos e bielorrussos após uma recomendação do COI em 28 de fevereiro. Sanções de entidades como FIFA e UEFA foram contestadas pela Rússia no CAS, mas até agora sem sucesso.

No entanto, o CAS decidiu a favor dos atletas russos em ocasiões anteriores, principalmente quando um painel de emergência liberou a patinadora artística Kamila Valieva para continuar a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 em fevereiro, apesar da oposição do COI, da WADA e da União Internacional de Patinação. (ISU).

O CAS também reduziu pela metade uma proibição de quatro anos ao esporte russo originalmente imposta pela WADA em 2019 por alegações de adulteração de dados em um laboratório antidoping de Moscou. A sanção, que significa que os atletas russos são forçados a competir em grandes eventos com status neutro, foi reduzida para dois anos após recurso no final de 2020 e deve expirar em dezembro deste ano.