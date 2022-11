Makhachev e campeão rival provocam ainda mais a superluta do UFC — CMIO Esportes

Os campeões leves e penas do UFC, Islam Makhachev e Alexander Volkanovski, novamente expressaram o desejo de lutar um contra o outro em breve, depois de se envolverem em uma encorajadora troca de mensagens no Twitter.

Makhachev conquistou o cinturão dos leves no UFC 280, em Abu Dhabi, há quase duas semanas, com uma impressionante vitória por finalização sobre Charles Oliveira.

O russo convidou “cara baixinho” Volkanovski no octógono em sua entrevista pós-jogo, e os dois homens apertaram as mãos quando ‘Volk’ aceitou seu desafio de se enfrentar no próximo ano. O card do UFC 284 em Perth em 11 de fevereiro foi marcado como uma data potencial.

Doze dias desde que eles se avaliaram na Etihad Arena, Volkanovski queria ter certeza de que Makhachev não estava desistindo de oferecer a ele a chance de se tornar um campeão de dois pesos.

“Você é um homem de palavra?” Volkanovski perguntou no Twitter, enquanto marcava o Daguestão.

“Vamos fazer acontecer!” ele acrescentou, junto com uma hashtag do UFC 284.

Respondendo na manhã seguinte, Makhachev jurou: “Assim que eu receber o papel (contrato), eu assino, não se preocupe.”

“Aproveite seu primeiro lugar P4P (libra por libra) por enquanto”, ele disse.

“Bom homem,” Volkanovski respondeu para terminar a troca com um emoji de mãos abertas.

Como Makhachev indicou, Volkanovski é amplamente considerado como o campeão peso-por-peso do campeonato de MMA de elite depois que seu anterior pretendente ao título, o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman, foi nocauteado por Leon Edwards no UFC 278.

Mas se o resultado for o contrário, o especialista em grappling com Khabib Nurmagomedov ao seu lado aumentaria o valor de sua ação ainda mais do que quando encerrou a sequência de 12 vitórias de Oliveira.

Alguns fãs sugeriram que Makhachev não pode se tornar automaticamente campeão peso por peso da noite para o dia ao derrotar Volkanovski.

Em vez disso, ele deve igualar o número de defesas de título que Volkanovski fez (quatro) ou subir para o meio-médio para desafiar e vencer o vencedor de uma próxima revanche entre Edwards e Usman na opinião deles.