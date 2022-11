Promotores brasileiros exigem investigação sobre piadas sobre ex-campeão de F1 – CMIO Esportes

Promotores brasileiros pediram que a polícia local abra uma investigação contra o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet depois que ele foi visto em um vídeo nas redes sociais dizendo que o presidente eleito do país Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva pertence “no cemitério”.

Piquet tem sido um proeminente apoiador do adversário de Lula, Jair Bolsonaro, que na virada de 2023 entregará o poder ao chefe do Partido dos Trabalhadores depois de perder um segundo turno nas eleições gerais de domingo.

Conduzindo o Rolls-Royce presidencial em 2021, Piquet foi um dos maiores doadores individuais da fracassada campanha de reeleição de Bolsonaro, tendo contribuído com 501.000 reais (US$ 99.410) no total, segundo dados do Tribunal Eleitoral do Brasil.













Em documento visto pela Reuters, o promotor Paulo Roberto Galvão de Carvalho acusou Piquet de supostamente incitar a violência contra Lula e a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais no maior país da América do Sul.

Carvalho pediu à Polícia Federal brasileira que abrisse uma investigação oficial sobre Piquet, 70 anos, a fim de “esclarecer os fatos”.

O procurador acrescentou que Piquet foi gravado em local público durante um protesto contra Lula e não em uma reunião privada, em meio a bloqueios de estradas realizados por caminhoneiros e apoiadores de Bolsonaro solicitando intervenção militar desde que o resultado de domingo foi anunciado.

Como uma figura pública conhecida, Piquet deve estar ciente de que seus comentários têm o poder de atingir e ser seguido por centenas de milhares de brasileiros, insistiu Carvalho.

O senador Humberto Costa, que é um aliado próximo de Lula, também afirmou que abriu uma queixa contra Piquet após seus comentários.

“Não podemos normalizar o ódio e a barbárie” disse Costa, que levou suas preocupações ao Ministério Público.

A controvérsia é a segunda vez que Piquet faz manchetes este ano depois de ser percebido como usando um insulto racial contra o sete vezes campeão mundial de F1 britânico Lewis Hamilton.













Piquet costumava chamar “neguinho” para se referir a Hamilton mestiço, que pode ser traduzido literalmente como “pequeno preto” do português, mas é frequentemente usado como um termo carinhoso entre familiares e amigos.

Depois que uma briga de racismo estourou, no entanto, Piquet se desculpou por fazer um “mal pensado” comentou, mas protestou que a palavra havia sido mal traduzida.

Seus comentários nesta ocasião acontecem às vésperas do Grande Prêmio do Brasil em São Paulo, que deve começar em 13 de novembro.