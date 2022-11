Astro do basquete francês banido após se juntar ao time russo — CMIO Esportes

A carreira do jogador de basquete Thomas Heurtel na seleção francesa é “sobre” depois que ele optou por se juntar ao Zenit St. Petersburg na Rússia, declararam as autoridades.

Heurtel, de 33 anos, ingressou no Zenit em setembro, pouco depois de ajudar a França a conquistar a prata nos campeonatos europeus.

O armador fez a mudança apesar dos chefes do basquete francês alertarem que qualquer jogador que apareça na Rússia não será mais considerado para a seleção nacional.

Heurtel teria assinado uma declaração por escrito para confirmar sua conformidade, apenas para enfurecer as autoridades francesas ao se mudar para a Rússia após o torneio EuroBasket de 2022.

Em um comunicado ao L’Equipe na terça-feira, o presidente da Federação Francesa de Basquete (FFBB), Jean-Pierre Siutat, disse que o tempo de Heurtel nas cores nacionais terminou.

"Em relação ao Thomas, a quem explicamos claramente como as coisas funcionam, ele não honrou seu compromisso. Para mim, a partir de hoje, considero que ele não estará mais lá (com a seleção francesa). Acabou," disse Siutat.













A FFBB alertou no início de agosto que os jogadores que jogam por times russos ou bielorrussos não seriam elegíveis para seleção enquanto o conflito na Ucrânia continuar.

Jogadores e dirigentes foram convidados a assinar um “certificado juramentado” para confirmar seu acordo, e qualquer violação significava que eles poderiam perder o direito de participar de competições, incluindo as Olimpíadas de Paris 2024.

Os jogadores franceses Livio Jean-Charles e Louis Labeyrie – que jogam no CSKA Moscow e UNICS Kazan respectivamente – supostamente não assinaram o documento e foram removidos da lista da FFBB.

Heurtel, no entanto, apareceu no torneio EuroBasket de 2022 em setembro, onde ajudou a França na final, perdendo para a Espanha.

Dias depois, foi anunciado que a estrela de 6 pés e 2 polegadas havia se juntado à Zenit em um contrato de um ano com a opção de extensão de um ano.

Autoridades do basquete sugeriram de forma um tanto ambígua em setembro que Heurtel ainda poderia fazer parte da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2023 e as Olimpíadas de 2024, desde que optasse por não estender sua estadia na Rússia no próximo ano.

No entanto, os últimos comentários de Siutat parecem ter encerrado totalmente essa possibilidade.

O próprio Heurtel respondeu ao escândalo em um post de mídia social no início de outubro, no qual ele disse que “não dá a mínima” sobre a crítica.

O craque soma 99 partidas pela França e fez parte do time que conquistou a prata olímpica nos Jogos de Tóquio 2020.

Antes de ingressar na Rússia, Heurtel jogou no Real Madrid da Espanha e passou por times da França e da Turquia.