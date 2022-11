Família McGregor aborda briga de blackface no Halloween — CMIO Esportes

A família da lenda do UFC Conor McGregor negou que sua matriarca Margaret tenha usado blackface para as comemorações de Halloween, depois que usuários de mídia social acusaram a irlandesa de usar a forma ofensiva de maquiagem teatral.

Margaret McGregor teve o rosto pintado de preto na noite de Halloween, como mostram fotos e vídeos postados no Instagram por seu filho ex-campeão do UFC Conor McGregor e sua irmã Erin.

Mas devido à reação recebida online, os McGregors tiveram que negar as acusações de que Margaret usou blackface ao comemorar o Halloween no pub de McGregor em Dublin, The Black Forge Inn.

“A família McGregor adora o Halloween. A Sra. McGregor tinha aranhas pintadas em seu rosto, já que sua fantasia era um ghoul ressuscitado da sepultura. eles disseram em uma declaração ao The Mirror.

“Qualquer outra interpretação estava errada e verdadeiramente infeliz.”

Erin McGregor postou um vídeo de sua mãe em seu traje e escreveu: “Mad Magzer amando a vibe do Halloween.”

Mas muitas pessoas não se impressionaram com a escolha do traje do homem de 63 anos e deixaram seus sentimentos claros nas mídias sociais nas seções de respostas.

“Adorei a roupa de Conor McGregor para o Halloween” disse um ‘comentarista social’ popular no Twitter, em referência a um visual de piloto barbeado de ‘Notorious’.

“Sua mãe está cheia de ‘blackface’, no entanto, eu gosto menos disso. Muito. Menos…”

“Vamos, ainda estamos fazendo blackface em 2022?” pediu uma festa separada no Instagram, como se chamava a escolha da maquiagem “repugnante” e “absolutamente chocante”.

Nem todo mundo ficou quente e incomodado com as ações de Margaret McGregor, no entanto, com muitos dizendo que o blackface, se ela pretendesse usá-lo, não tinha as mesmas conotações negativas e raciais na Irlanda.

“Vamos ser sinceros, não há problema algum aqui… Também isso não é blackface. Apenas uma mulher fantasiada”, salientou um usuário do Twitter.













McGregor – cujo próprio figurino homenageou o notório vigarista Frank Abagnale, interpretado por Leonardo DiCaprio no filme ‘Prenda-me se for capaz’ – não abordou a controvérsia, mas provavelmente defenderá sua mãe se a briga se intensificar.

Em 2020, ele disse que estava “muito orgulhoso” de Margaret por ter passado por um momento difícil e se tornado “como uma mulher completamente nova”.

“O que ela fez foi liderar pelo exemplo. Eu vi minha mãe na grande luz em que ela estava e fiquei maravilhada com isso”, disse. acrescentou McGregor.

Provocando um retorno ao octógono em 2023 após uma terrível derrota com uma perna quebrada para Dustin Poirier no UFC 264 em julho do ano passado, McGregor recentemente se aventurou em Hollywood estrelando um remake do clássico cult dos anos 80 ‘Road House’, que é previsto para ser lançado no ano que vem.