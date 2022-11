Rússia elogia ‘respeito mútuo’ pelos laços do BRICS – CMIO Esportes

A criação de uma ‘liga de maratona’ pode estar entre os novos desenvolvimentos nos laços esportivos entre os países do BRICS, disse o Ministério do Esporte da Rússia.

Autoridades esportivas do bloco – que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – realizaram uma reunião online na terça-feira na qual discutiram o fortalecimento da cooperação.

A Rússia foi representada pelo ministro do Esporte, Oleg Matytsin, que elogiou a “não discriminatório” atitude entre os membros do BRICS em um momento em que atletas russos foram banidos de diversas competições internacionais.

“A cooperação esportiva entre os países do BRICS é construída no espírito de parceria, igualdade, respeito mútuo e não discriminação” Matytsin disse em um comunicado compartilhado por seu ministério.

“Acreditamos que em 2023, o esporte estudantil deve se tornar uma das áreas prioritárias de nossa cooperação.”













A Rússia lançou especificamente a ideia de uma nova ‘Liga da Maratona’ envolvendo os cinco países, que poderia ser baseada nas principais maratonas russas já realizadas em Moscou, São Petersburgo e Kazan.

Também foram discutidos os planos para os Jogos BRICS 2023, que serão realizados na África do Sul e envolvem 10 modalidades esportivas.

A reunião ocorreu na mesma semana em que o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, discutiu as relações esportivas em uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).

A organização é o maior bloco regional do mundo e contém uma população combinada de mais de 3 bilhões de pessoas.

A SCO concordou em intensificar a cooperação no esporte depois que o presidente russo, Vladimir Putin, propôs o estabelecimento de uma associação especial entre seus membros em uma cúpula em Samarcanda, Uzbequistão, em setembro.

Autoridades russas frequentemente falaram sobre a perspectiva de mais colaboração esportiva com parceiros da SCO, BRICS e CIS (Commonwealth of Independent States) nos últimos meses.

As discussões seguem a recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro de que atletas russos e bielorrussos deveriam ser banidos de eventos globais por causa do conflito na Ucrânia.

Numerosos atletas e figuras do esporte russos chamaram as sanções de discriminatórias e contrárias ao princípio do esporte estar fora da política.

Também foi apontado que atletas de outras nações cujos governos lançaram campanhas militares estrangeiras ao longo dos anos não enfrentaram punições semelhantes.