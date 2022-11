Vencedor da Copa do Mundo da Alemanha revela tratamento contra o câncer — CMIO Esportes

O goleiro da Alemanha e do Bayern de Munique, Manuel Neuer, sofreu de câncer de pele e foi submetido a três operações para combater a doença, anunciou o vencedor da Copa do Mundo de 2014 nesta quarta-feira.

A atriz de 36 anos revelou a notícia em um comunicado de imprensa e um vídeo no Instagram para lançar uma nova linha de cuidados com a pele, Newkee, com a tricampeã de tênis do Grand Slam Angelique Kerber.

“Nós dois temos um histórico muito pessoal de doenças de pele”, disse Neuer.

“No caso de Angelique é hiperpigmentação relacionada ao sol, e no meu caso é câncer de pele no rosto, que já tive que operar três vezes.”

Neuer acrescentou que as condições do par são o motivo pelo qual eles “teve um cuidado especial para não fazer concessões quando se trata de proteção solar.”

Manuel Neuer revela que teve câncer de pele no rosto e que foi operado três vezes. “No meu caso é câncer de pele no rosto, que exigiu três cirurgias”, revelou Neuer no Instagram pic.twitter.com/d1RIpxll3J — Bayern e Alemanha (@iMiaSanMia) 2 de novembro de 2022

“Porque eu treino fora o tempo todo e também gosto de passar meu tempo livre na natureza” ele explicou.

O comunicado de imprensa é a primeira vez que Neuer fala sobre ser diagnosticado com câncer, e ele ainda não revelou quando as operações ocorreram.

O Bild acredita que Neuer poderia ter descoberto que tinha câncer por volta de dezembro de 2021, pois foi quando foi flagrado com um gesso no rosto.

Neuer, amplamente considerado um dos melhores goleiros do mundo desde o início de 2010, está atualmente fora de ação devido a uma lesão no ombro que o deixou afastado dos gramados desde o início de outubro.

Ele enfrenta uma corrida contra o tempo para jogar os últimos três jogos do Bayern de Munique antes da seleção alemã ir ao Catar para a Copa do Mundo de 2022.













No início desta semana, o técnico do Bayern, Julien Nagelsmann, comentou sobre o assunto e revelou que o clube espera ter o artilheiro disponível para ação na viagem de sábado contra o Hertha Berlin pela Bundesliga.

“Ele passou bem no treino e não mostrou nenhuma reação. Mas teremos que esperar para ver”, disse Nagelsmann.

Neuer é um dos líderes de todos os tempos de seu país, com 113 partidas, e ganhou a Luva de Ouro no Brasil quando Joachim Low levou a Alemanha ao quarto título da Copa do Mundo em 2014.

A Alemanha tentará empatar com o pentacampeão brasileiro no Catar e começará sua campanha no Grupo E contra o Japão em 23 de novembro, antes de enfrentar Espanha e Costa Rica.