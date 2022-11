Chefe de tênis apoia ex-número um do mundo em escândalo de doping — CMIO Esportes

O executivo-chefe da WTA, Steve Simon, revelou que esteve em contato com a bicampeã de Grand Slam Simona Halep e apoia a romena em sua disputa por doping.

Halep foi suspensa provisoriamente no mês passado depois que suas amostras A e B do US Open em agosto mostraram traços da substância proibida roxadustat, que é usada para tratar anemia.

O jogador de 31 anos negou veementemente qualquer irregularidade e, como afirmou à Associated Press em entrevista esta semana, Simon disse acreditar que Halep “não fez intencionalmente algo aqui.”

"Dito isso, acredito muito em nosso programa antidoping, e acho que é bom, e nossos jogadores também o apoiam. E se você perguntar a Simona, ela apóia", disse. acrescentou Simão.













“Estou muito confiante de que, à medida que avançamos no processo, a verdade será revelada e lidaremos com isso de acordo. Mas eu tenho muita simpatia por Simona, porque eu nunca questionaria sua integridade.”

Um outro grande tópico de interesse no tênis feminino é se a turnê WTA retornará à China. Há cerca de um ano, a WTA suspendeu todos os torneios no país depois que surgiram preocupações sobre a segurança do ex-campeão de duplas do Grand Slam Peng Shuai.

Peng acusou um ex-funcionário do governo chinês de agressão sexual, mas depois desapareceu dos olhos do público antes de ressurgir durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em fevereiro e retirar suas alegações.

Com Shenzhen devendo realizar as finais do WTA até 2030, Simon espera uma decisão sobre se a China receberá as competições da turnê em 2023 “o mais tardar no final do primeiro trimestre do próximo ano.”

"Esperamos que seja aí que vamos estar. Mas, obviamente, temos alguns problemas para resolver."













Esses problemas não são apenas restrições de coronavírus, que fizeram com que as finais do WTA em Shenzen fossem arquivadas em 2020 e 2021, mas também a situação de Peng.

“Precisamos resolver Peng. … Estamos confortáveis ​​que ela está segura, e sabemos que ela está em Pequim, o que é ótimo. Nós queremos isso. Mas não recebemos as garantias que queremos em relação à investigação que solicitamos”, disse. Simon revelou.

“Qual é a verdadeira história? Isso é tudo o que pedimos. Qual é a história? Ela obviamente teve grande coragem de apresentar o que disse. Os princípios envolvidos estão alinhados com o que defendemos como organização.

“E o que pedimos é uma investigação para entender o que ocorreu, o que não ocorreu e, em seguida, resolvê-lo adequadamente”, ele adicionou.

As finais da WTA estão sendo realizadas em Fort Worth, Texas, e acontecerão até 7 de novembro.