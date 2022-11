Nadal sai do Masters de Paris — CMIO Esportes

O número dois do mundo sofreu uma saída precoce nas mãos de um adversário desconhecido

Rafael Nadal sofreu uma derrota chocante contra o rival americano Tommy Paul quando o espanhol saiu do ATP Paris Masters 1000 na segunda rodada na quarta-feira.

Nadal perdeu por 6-3 6-7 (4-7) 1-6 para Paul, que descreveu a vitória como “provavelmente o melhor” de sua carreira.

Nadal estava voltando à ação depois de se tornar pai no mês passado, e estava jogando sua primeira partida desde que fez parte de uma emocionante despedida de Roger Federer na Laver Cup em Londres, em setembro.

Semeado em segundo lugar em Paris, Nadal venceu o primeiro set contra Paul e garantiu uma pausa no segundo, antes que o americano voltasse.

Paul venceu o tiebreak do segundo set e o número 31 do mundo tomou a iniciativa na decisão quando Nadal perdeu o saque no jogo de abertura.

Paul evitou uma forte pressão de Nadal no jogo quatro, antes de quebrar o saque de seu oponente mais duas vezes para ganhar uma vitória memorável contra o vencedor de 22 Grand Slams.













“É provavelmente a minha melhor vitória” Paul, 25, disse depois. “Eu estava obviamente empolgado para o confronto porque é sempre interessante quando você joga um dos Três Grandes.

“Só joguei com ele pela segunda vez, mas na primeira vez estava muito nervoso. Foi estranho, desta vez eu não estava realmente nervoso. Eu estava bem relaxado indo para a quadra e no dia anterior. Acho que isso teve um papel.”

Apesar de sua brilhante lista de conquistas na carreira, o título do Masters de Paris tem sido evasivo para Nadal. Sua melhor conquista no torneio continua sendo uma derrota em 2007 para o argentino David Nalbandian na final.

A saída antecipada do jogador de 36 anos este ano significa que suas esperanças de conquistar o primeiro lugar do mundo do compatriota Carlos Alcaraz também foram prejudicadas.

O adolescente Alcaraz já está nos oitavos-de-final em Paris, onde vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov.

Enquanto isso, Nadal voltará suas atenções para as finais da temporada da ATP, que começam em Turim em 13 de novembro – mesmo que ele tenha diminuído suas chances após a derrota para Paul.

“É verdade que nos últimos cinco meses não passei dias suficientes na turnê” disse Nadal.

“Eu nem digo competir em uma quadra de tênis. digo no passeio. Praticando com os caras. Isso é o que eu preciso…

“Para mim (é) difícil imaginar agora chegar às finais da turnê mundial em boa forma o suficiente para vencer um torneio que não ganhei durante toda a minha carreira no tênis.”