Ás russo Rublev garante vaga nas finais de US$ 15 milhões — CMIO Esportes

O russo Andrey Rublev garantiu uma vaga na lucrativa ATP Finals na Itália depois que dois rivais na corrida pelo torneio sofreram derrota no Masters de Paris na quarta-feira.

Indo para o evento desta semana na França, Rublev estava perseguindo uma das duas vagas ainda disponíveis no ATP Finals que encerra a temporada, que começa em Turim em 13 de novembro.

Os dois jogadores que poderiam ter privado o russo de um lugar no torneio foram o polonês Hubert Hurkacz e o americano Taylor Fritz, que precisavam chegar à final em Paris para ultrapassar Rublev na classificação.

No entanto, Hurkacz e Fritz perderam seus jogos da segunda rodada na capital francesa na quinta-feira – garantindo que Rublev e o canadense Felix Auger-Aliassime estarão entre os oito candidatos no evento de simples do ATP Finals.













Rublev, de 25 anos, fará sua terceira aparição no prestigioso final da temporada, que este ano oferecerá um recorde de US$ 14,75 milhões em prêmios em dinheiro – incluindo um pagamento potencial de quase US$ 5 milhões para o vencedor.

O número três do mundo russo, Daniil Medvedev, já havia reservado seu lugar em Turim, apesar de uma surpreendente eliminação na segunda rodada do Masters de Paris na quarta-feira.

O line-up para o ATP Finals também inclui o atual número um do mundo Carlos Alcaraz, o 22 vezes vencedor do Grand Slam Rafael Nadal, o norueguês número quatro do mundo Casper Ruud, o jogador grego Stefanos Tsitsipas e o 21 vezes campeão do Grand Slam Novak Djokovic.

Em suas duas últimas aparições no ATP Finals em 2020 e 2021, Rublev não conseguiu sair da fase de grupos round-robin, mas buscará melhores fortunas nesta temporada.

Rublev já conquistou quatro títulos da turnê em 2022, sendo o mais recente em Gijon no mês passado.

Antes do ATP Finals, o número nove do mundo continua na disputa no Masters 1000 de Paris e joga sua partida da terceira rodada contra o dinamarquês Holger Rune na Accor Arena na quinta-feira.