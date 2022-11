O PSG repleto de estrelas não consegue garantir o primeiro lugar da Liga dos Campeões – CMIO Esportes

O Paris Saint-Germain pode enfrentar alguns dos adversários mais difíceis da Liga dos Campeões nas oitavas de final, depois que os gigantes franceses não conseguiram garantir o primeiro lugar em seu grupo.

O PSG venceu a Juventus por 2 a 1 em Turim na noite de quarta-feira, graças aos gols de Kylian Mbappe e Nuno Gomes.

Com seu gol no primeiro tempo, Mbappé marcou seu 40º gol na Liga dos Campeões, tornando-o o jogador mais jovem a atingir a marca aos 23 anos e 317 dias, superando o recorde anterior de Lionel Messi de 24 anos e 130 dias.

Tanto o PSG como o Benfica terminaram com 14 pontos no Grupo H, depois de quatro vitórias e dois empates, com 16 golos marcados e sete sofridos.

Mas depois que a equipe portuguesa goleou o Maccabi Haifa por 6 a 1 em Israel, eles conquistaram o grupo através da regra única de gols marcados fora de casa.

O desenvolvimento pode jogar imediatamente o PSG na cova dos leões quando o sorteio das oitavas de final for feito na segunda-feira.

O segundo lugar os coloca na linha para enfrentar o campeão inglês Manchester City ou o campeão da Liga dos Campeões e da Liga Real Madrid, que os nocauteou de forma devastadora na última temporada na mesma fase do torneio.

O Bayern de Munique é outro adversário potencialmente perigoso, assim como o Chelsea, o líder da Serie A italiana, o Napoli, o Porto ou o Tottenham Hotspur.













Após a partida, Mbappé preferiu olhar pelo lado positivo.

“Estamos qualificados”, ele disse. “Queríamos ganhar o grupo, mas é isso que acontece no futebol.

“Estávamos um pouco inseguros, um pouco incertos, mas é a Champions League e vencer é sempre o mais importante.

“Estou contente por ter marcado e estou contente por termos vencido. Teremos que ver o que o sorteio traz”, ele adicionou.

Em outras partes da competição, o novo técnico do Chelsea, Graham Potter, garantiu que sua equipe terminasse no topo do Grupo E com uma vitória depois de voltar de trás para vencer o Dínamo Zagreb por 2 a 1.

Os Blues já haviam selado sua qualificação para as fases eliminatórias na semana passada. Mas nada era certo entre as outras três equipes até que o AC Milan goleou o RB Salzburg por 4 a 0, com o ex-Chelsea Olivier Giroud fazendo dois gols.

No início do jogo, o Real Madrid, vencedor do Grupo F, deu uma goleada por 5 a 1 sobre o Glasgow Celtic, ao mesmo tempo em que o RB Leipzig se classificou para as oitavas de final ao derrotar o Shakhtar Donetsk por 4 a 0.

Quando marcou aos 10 minutos, Christopher Nkunku realizou uma das comemorações mais peculiares dos últimos tempos ao tirar um balão vermelho da meia e enchê-lo.

Sem nada para jogar no Grupo G, já que o destino de todos já estava decidido na 5ª rodada, o Manchester City superou um susto inicial do Sevilla para voltar e vencer os espanhóis por 3 a 1.

Rafa Mir marcou pelo Sevilla por volta da meia hora, mas Rico Lewis, de 17 anos, formado na academia do City, fez história ao se tornar o jogador mais jovem desde o vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, a marcar em sua primeira partida na competição ao empatar na 52 minutos.

O gol de Julian Alvarez para colocar o City na frente viu Kevin De Bruyne dar uma deliciosa assistência de bola que foi o assunto das mídias sociais antes de Riad Mahrez selar os pontos a sete minutos do final.

Com o Dortmund já apurado como vice-campeão do Grupo G, eles permitiram que Copenhague marcasse seu primeiro gol nesta edição do torneio, quando Hakon Arnar Haraldsson cancelou o primeiro gol de Thorgan Hazard próximo ao intervalo em um eventual empate por 1 a 1.