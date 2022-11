Estrela da NBA faz gesto de US $ 500.000 após briga antissemitismo – CMIO Esportes

Kyrie Irving e o Brooklyn Nets farão doações depois que o jogador publicou um post controverso nas redes sociais

A decisão da estrela do Brooklyn Nets, Kyrie Irving, de postar um link de mídia social para um filme antissemita resultou no jogador e sua equipe prometendo doar US $ 500.000 cada “em direção a causas e organizações que trabalham para erradicar o ódio em nossas comunidades”.

Irving twittou um link para ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’ na quinta-feira da semana passada, que foi amplamente condenado por apresentar tropos antissemitas.

Irving defendeu desafiadoramente seu direito de ocupar o cargo em uma coletiva de imprensa no sábado, e insistiu que não “descer” do que ele acredita.

Dado que a briga se intensificou, com manifestantes vestindo camisetas de ‘Luta contra o antissemitismo’ em sua última partida, Irving e seus empregadores tentaram acabar com a briga fazendo o gesto – conforme revelado em uma declaração conjunta com o Anti-Semitismo. -Liga da Difamação (ADL).

“Eu me oponho a todas as formas de ódio e opressão e mantenho-me firme com as comunidades que são marginalizadas e impactadas todos os dias”. Irving disse no comunicado.

“Estou ciente do impacto negativo do meu post para a comunidade judaica e assumo a responsabilidade. Não acredito que tudo o que foi dito no documentário seja verdade ou reflita minha moral e meus princípios.

“Sou um ser humano aprendendo com todas as esferas da vida e pretendo fazê-lo com a mente aberta e com vontade de ouvir. Então, da minha família e eu, não quisemos prejudicar nenhum grupo, raça ou religião de pessoas, e desejamos ser apenas um farol de verdade e luz”. acrescentou Irving.

O CEO dos Nets e a empresa-mãe do Barclays Center, a BSE Global, disseram que há “Não há espaço para antissemitismo, racismo, narrativas falsas ou tentativas equivocadas de criar animosidade e ódio”.

“Agora, mais do que nunca, há uma necessidade premente de garantir a educação nessas áreas. Estamos colocando em prática nossas declarações anteriores porque as ações falam mais alto que as palavras”, disse. Sam Zussman acrescentou.













O CEO da ADL, Jonathan Greenblatt, disse que “Em um momento em que o antissemitismo atingiu níveis históricos, sabemos que a melhor maneira de combater o ódio mais antigo é enfrentá-lo de frente e também mudar corações e mentes.

“Com essa parceria, a ADL trabalhará com os Nets e Kyrie para abrir o diálogo e aumentar o entendimento. Ao mesmo tempo, manteremos nossa vigilância e convocaremos o uso de estereótipos e tropos antijudaicos – seja qual for, quem quer que seja ou onde quer que seja a fonte – enquanto trabalhamos por um mundo sem ódio”.

Irving, os Nets e a ADL prometeram trabalhar juntos e fazer “um esforço para desenvolver uma programação educacional que seja inclusiva e combata de forma abrangente todas as formas de antissemitismo e intolerância”.

“Os eventos da semana passada despertaram muitas emoções dentro da organização Nets, nossa comunidade do Brooklyn e a nação”, disse. disse sua declaração conjunta.

“O discurso público que se seguiu trouxe maior consciência para os desafios que enfrentamos como sociedade quando se trata de combater o ódio e o discurso de ódio. Estamos prontos para enfrentar este desafio e reconhecemos que este é um momento único para causar um impacto duradouro.”

Com Irving atualmente no último ano de seu contrato, o jogador de 30 anos pode não estar no Brooklyn após o verão.

A disputa antissemitismo é apenas a mais recente de uma série de controvérsias que também levaram ao aparente apoio ao teórico da conspiração Alex Jones e à decisão de não ser vacinado, o que significou que Irving perdeu a maioria dos jogos em casa dos Nets na última temporada devido a uma Mandato Covid da cidade de Nova York.