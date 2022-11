Funcionários encerraram especulações sobre a saúde da lenda russa do xadrez — CMIO Esportes

Um assistente do grande mestre de xadrez russo Anatoly Karpov rejeitou as especulações sobre a saúde do ex-campeão mundial, depois que Karpov foi hospitalizado em Moscou com uma lesão na cabeça no fim de semana.

Karpov, de 71 anos, foi internado para tratamento no Instituto Sklifosovsky, na capital russa, após sofrer uma queda.

Um post de mídia social de Andrey Kovalev, líder do Movimento de Empreendedores de Toda a Rússia, afirmou inicialmente que o ícone do xadrez – que é membro da Duma do Estado – estava em coma após ser “atacado” do lado de fora do prédio da câmara baixa da assembléia federal no centro de Moscou.

Em outros lugares, foi alegado pelo canal Telegram ‘112’ que Karpov foi “conectado a um ventilador” e sofreu múltiplas fraturas e hematomas. Também foi alegado que ele havia sido internado no hospital com um alto nível de álcool no sangue.

No entanto, o assistente de Karpov, Albert Stepanyan, refutou essas sugestões ao atualizar o status do ícone do xadrez na terça-feira.

“De fato, houve um incidente desagradável”, Stepanyan disse, de acordo com a TASS.

“Anatoly Evgenievich escorregou, caiu e bateu a cabeça. Ele foi levado ao hospital. Não houve fraturas, Anatoly Evgenievich estava consciente, mas sofreu uma concussão.













“Os médicos disseram que ele terá alta em uma semana… Todos os relatos sobre um ataque, estar ligado a um ventilador e fraturas são algum tipo de [lies]” acrescentou Stepanyan.

O atual astro do xadrez russo Sergey Karjakin disse que entrou em contato com membros da equipe de Karpov, que o tranquilizaram sobre sua saúde.

“Estou em contato com Anatoly Evgenievich através de seus assistentes. Desejo-lhe uma rápida recuperação”, Karjakin disse à RIA Novosti.

“Acontece que lesões como essa acontecem do nada. O tempo piorou muito, a primeira neve, e ele caiu desajeitadamente.

“Não sei detalhes sobre sua condição atual, mas sua comitiva tem certeza de que ele está se recuperando”, disse. acrescentou Karjakin.

A esposa de Karpov, Natalia Karpova, confirmou ao jornal Izvestia que seu marido havia sido hospitalizado após um acidente doméstico, mas disse que qualquer temor inicial sobre sua condição já passou.

Karpov é amplamente considerado um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos. Ele reinou como campeão mundial de 1975 a 1985, e foi tricampeão mundial da FIDE na década de 1990.

Ele se mudou para a política depois de se aposentar da competição ativa, sendo eleito para a Duma do Estado em 2011 como membro do partido Rússia Unida.