Rússia oferece alternativa aos esforços ocidentais para ‘politizar’ o esporte — CMIO Esportes

A Organização de Cooperação de Xangai (SCO) pode neutralizar tentativas de minar os princípios olímpicos, disse o vice-primeiro-ministro da Rússia

Laços esportivos mais estreitos entre os membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) ajudarão a construir relações e combater os esforços ocidentais para “destruir” Princípios olímpicos, de acordo com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin.

Falando em uma videoconferência da SCO na terça-feira, Mishustin disse “a pressão mais forte do Ocidente coletivo” tinha sido aplicado ao esporte russo nos últimos meses por causa do conflito na Ucrânia.

Atletas russos enfrentaram proibições generalizadas de competições internacionais desde que Moscou iniciou sua campanha militar em fevereiro – algo que Mishustin disse ser contrário ao princípio do esporte permanecer fora da política.

“Os estados membros da SCO são unânimes em que as competições esportivas devem continuar sendo uma ferramenta eficaz e acessível para construir confiança e compreensão mútua entre os povos… Juntos, devemos combater qualquer tentativa de destruir os elevados princípios do Olimpismo,” Mishustin disse em uma reunião do Conselho de Chefes de Governo da SCO, em comentários compartilhados pela TASS.













No mês passado, em uma cúpula da SCO em Samarcanda, Uzbequistão, o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que a organização poderia estabelecer uma associação formal de federações esportivas.

Recentemente, o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko, observou que a população coletiva das nações da SCO chega a bilhões, proporcionando um enorme público potencial para colaboração esportiva.

Em outros lugares, autoridades russas sempre falaram sobre a ideia de mais competições com membros dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) e da CEI (Comunidade de Estados Independentes).

Mishustin disse na terça-feira que uma associação esportiva dentro da SCO serviria para fortalecer a cooperação.

“Ele reunirá representantes de tais estruturas dos estados membros da SCO, BRICS, EAEU (Eurasian Economic Union) e CIS, estando aberto a outros participantes”, disse o oficial russo.

“Atletas de nossos países poderão demonstrar suas conquistas em uma luta justa em grandes competições. Além disso, a ênfase será colocada não apenas no profissional, mas antes de tudo – nos esportes de massa”.













Em um comunicado conjunto emitido após a reunião de terça-feira, a SCO disse que trabalharia para impulsionar as relações “no campo da cultura física e do esporte”.

“[Participants] notou a proposta da Federação Russa de criar uma Associação de Organizações Esportivas sob os auspícios da SCO e estabelecer um Grupo de Trabalho sobre Cultura Física e Esportes no âmbito desta Reunião”, acrescentou a declaração.

A SCO foi fundada em 2001 como uma aliança de integração econômica e construção de confiança, e agora é o maior bloco regional do mundo.

Atualmente, reúne China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Índia e Paquistão, enquanto quatro estados observadores – Afeganistão, Mongólia, Bielorrússia e Irã – buscam se tornar membros de pleno direito.

No mês passado, a Turquia declarou sua intenção de aderir, enquanto a Armênia, Azerbaijão, Camboja, Nepal e Sri Lanka são atualmente reconhecidos como ‘parceiros de diálogo’ especiais do grupo. A SCO lançou o processo para conceder o mesmo status ao Egito, Catar e Arábia Saudita em setembro de 2021.