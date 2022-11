Irmão de Fury confirma proibição de viagem de campeão de boxe nos EUA — CMIO Esportes

O campeão de boxe peso-pesado do WBC, Tyson Fury, está proibido de entrar nos Estados Unidos, afirmou seu irmão Tommy Fury.

Tyson Fury foi relatado como tendo sido negado o acesso aos EUA em junho por suas supostas ligações com o chefe do crime irlandês Daniel Kinahan, que foi sancionado pelas autoridades americanas.

O Departamento de Estado dos EUA também anunciou uma recompensa de até US$ 5 milhões por qualquer informação que leve à prisão ou condenação de três membros da família Kinahan.

Em uma aparição no podcast MMA Fighting on SBN na segunda-feira, Tommy Fury disse que “Eu e Tyson simplesmente não podemos entrar na América no momento e é assim que é.”

Se estiver correta, a proibição significa que Tyson Fury terá que realizar suas lutas no Reino Unido ou no Oriente Médio, enquanto Tommy já teve uma luta planejada com o YouTuber Jake Paul em Nova York cancelada.













Questionado sobre o que está sendo feito para resolver o problema, Tommy disse: “Não sei (o que está acontecendo), é para isso que pago meus advogados e minha equipe jurídica todos os dias, eles estão resolvendo e eu disse por favor, resolvam isso o mais rápido possível e é aí que deixei o momento.

“Espero que seja resolvido o mais rápido possível, porque eu quero vir para a América não apenas para o boxe e, claro, para o grande lutador, mas se não for resolvido por um longo tempo, não posso falar sobre isso em quanto tempo isso vai levar …

“Mas vamos dizer que é muito tempo, vamos começar aqui. Eu vou lutar com aquele homem onde quer que seja, não estou incomodado. Estou pronto para ir,” Fury acrescentou sobre a possível partida de Paul.

Daniel Kinahan teria sido um conselheiro de Tyson Fury e estava encarregado de supervisionar as atividades da empresa de gerenciamento de boxe MTK Global até que ela fosse dissolvida.

Investigado por alegações de que Kinahan está por trás de uma organização criminosa global, Fury disse anteriormente: “Isso não é da minha conta e não interfiro nos negócios de mais ninguém.”

"Porque tirei minha foto com um homem, isso não me torna uma criminosa. Eu sou apenas um boxeador. Pode haver um criminoso neste prédio. ele também insistiu quando perguntado sobre uma foto de fevereiro dele e Kinahan em Dubai.













A próxima luta de Tyson Fury será um caso totalmente britânico contra Derek Chisora ​​no Tottenham Hotspur Stadium em 3 de dezembro.

Além disso, um confronto de unificação indiscutível com o campeão peso-pesado da WBA, IBF, WBO e IBO, Aleksandr Usyk, poderia ocorrer em Londres ou na Arábia Saudita, se acordado.

Tommy Fury está pressionando para que Paul lute com ele no Reino Unido e está confiante de que o confronto entre dois novatos com grande apelo nas mídias sociais seria um sucesso de bilheteria.

“Não acredito que haja alguém neste país que não venha para essa luta. Acredito que quebraria todos os recordes. Definitivamente, poderíamos atrair 70.000”, Fury reivindicou na mesma aparição do podcast.