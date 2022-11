Musk responde às preocupações de LeBron James no Twitter — CMIO Esportes

Um relatório afirmou que o uso de um insulto racial disparou no Twitter desde que Musk assumiu

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, abordou as preocupações do ícone da NBA, LeBron James, sobre o aumento relatado da ‘N-word’ na plataforma de mídia social.

Musk, que vale cerca de US$ 220 bilhões, comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em 27 de outubro. Pouco depois, o uso da ‘palavra com N’ usada para insultar afro-americanos e negros disparou em 500%, um relatório compartilhado pelo The Washington Post afirmou.

A estrela do LA Lakers, James, disse que o desenvolvimento foi “Assustador AF [as f**k].”

“Eu não conheço Elon Musk e, [to be honest]eu poderia me importar menos com quem é o dono do Twitter”, James tuitou.

“Mas vou dizer que, se isso for verdade, espero que ele e seu pessoal levem isso muito a sério, porque isso é assustador. [as f**ck]. Tantas pessoas inaptas dizendo que discurso de ódio é liberdade de expressão.”

Embora Musk não tenha respondido a James com suas próprias palavras, ele compartilhou uma postagem do chefe de segurança e integridade do Twitter, Yoel Roth.

“Nas últimas 48 horas, vimos um pequeno número de contas postar uma tonelada de Tweets que incluem insultos e outros termos depreciativos”, Roth twittou no fim de semana.

“Para lhe dar uma noção de escala: mais de 50.000 tweets repetidamente usando um insulto específico vieram de apenas 300 contas.”

“Quase todas essas contas são inautênticas. Tomamos medidas para banir os usuários envolvidos nesta campanha de trollagem – e continuaremos trabalhando para resolver isso nos próximos dias para tornar o Twitter seguro e acolhedor para todos ” acrescentou Roth.













Musk confirmou na sexta-feira que o Twitter ainda não mudou suas políticas de moderação e revelou que formará um painel para lidar com grandes decisões, como se contas banidas de figuras como o ex-presidente dos EUA Donald Trump devem retornar à plataforma e moderar contente.

“O Twitter estará formando um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos”, Almíscar escreveu.

“Nenhuma decisão importante de conteúdo ou restabelecimento de conta acontecerá antes que o conselho se reúna.”