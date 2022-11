Pai de tênis ataca filha em imagens chocantes (VÍDEO) — CMIO Esportes

As autoridades sérvias confirmaram que prenderam um cidadão chinês que foi visto em um vídeo chocante batendo em sua filha de 14 anos em uma quadra de tênis.

O homem foi detido por policiais da delegacia de Palilula nas quadras de tênis do clube esportivo Banjica.

Depois de ficar detido por 48 horas, ele foi levado ao Primeiro Gabinete do Ministério Público de Belgrado para enfrentar uma queixa criminal de violência doméstica pela qual ele poderia ser preso entre dois e 10 anos se condenado.

Relatos da mídia sérvia dizem que o homem não negou a responsabilidade pelo ataque. Em vez disso, ele tentou explicar que sua conduta era produto de diferenças culturais.

O pai tentou justificar suas ações dizendo que sua filha se recusou a continuar treinando em um dia crítico, e é por isso que ele queria que ela voltasse ao tribunal.

O homem disse que não pretendia machucar a menina e acreditava ter agido corretamente, argumentando que o comportamento era permitido na China, onde a hierarquia é respeitada.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) 28 de outubro de 2022

Após a audiência, um deputado em exercício solicitou a prisão preventiva do suspeito por ser um risco de fuga, e também pela forma como havia praticado o suposto crime.

O mundo do tênis ficou chocado com o vídeo, que foi visto por quase dois milhões de pessoas.

Ele mostra o homem primeiro chutando sua filha e depois batendo na cabeça dela. Quando ela se senta em um banco, o pai a arrasta para o chão pelos cabelos e chuta suas pernas várias vezes.

A ex-número um do mundo Victoria Azarenka foi uma das muitas figuras proeminentes do tênis que expressou desgosto com o clipe e questionou como os espectadores poderiam filmar o incidente sem intervir.













“Eu não sei quem é essa pessoa, mas wtf [what the f**k] é isto?!? Gente filmando tanto tempo sem intervir, desgraça absoluta. E acontece tanto, tem que haver responsabilidade. Por favor, informe quem é essa pessoa se alguém souber.” o bielorrusso exigiu no Twitter.

“Uau nojento!!! Infelizmente isso acontece O TEMPO TODO, mas infelizmente não temos isso no filme. Qualquer um que abusar de seus filhos é apenas um POS [piece of sh*t,” said former Australian tennis player Rennae Stubbs on the same platform.

Given the fact that the incident occurred in his homeland, ex-doubles world number one Pam Shriver wondered if Serbian tennis icon Novak Djokovic could intervene.

“OMG [Oh my God] todos nós precisamos denunciar e apresentar queixa contra esse tipo de abuso horrível”, Shriver twittou.

“Vamos pedir [Novak Djokovic] para ajudar nos bastidores. Todos nós precisamos trabalhar juntos para parar o abuso. Igor obrigado por fazer sua parte” ela acrescentou, marcando o vencedor de 21 Grand Slams.