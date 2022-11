Djokovic vence e prepara confronto russo — CMIO Esportes

O hexacampeão Novak Djokovic enfrentará a ex-vencedora do torneio Karen Khachanov na terceira rodada do ATP Paris Masters 1000, depois que os dois homens passaram por suas partidas na capital francesa na terça-feira.

Djokovic derrotou o rival americano Maxime Cressy em dois sets, 7-6 (7-1) e 6-4, com o sérvio ampliando sua atual sequência de vitórias para 10 partidas após conquistas de títulos em Astana e Tel Aviv no início deste mês.

O sérvio enfrentará Khachanov na terceira rodada, depois que o russo venceu o rival suíço Marc-Andrea Huesler em três sets, 6-3, 4-6 e 6-4, em seu encontro.

Khachanov, 26, foi o campeão de 2018 em Paris, quando derrotou Djokovic na final.

Djokovic, no entanto, venceu a final de quadra dura seis vezes – incluindo em cada uma das duas últimas ocasiões em que apareceu.

No total, o jogador de 35 anos está invicto em suas últimas 10 partidas no Masters de Paris, desde as corridas pelo título em 2019 e 2021.

Djokovic perdeu a edição de 2020 do torneio, que foi vencida pelo russo Daniil Medvedev.













Em sua rivalidade frente a frente com o número 19 do mundo Khachanov, Djokovic possui uma vantagem de 7 a 1 sobre o jogador nascido em Moscou, vencendo seus últimos seis jogos.

A mais recente delas aconteceu nas quartas de final do Astana Open no início de outubro, quando Djokovic venceu em dois sets a caminho do título.

Em Paris, o número nove do mundo russo, Andrey Rublev, manteve vivas suas esperanças de se classificar para o ATP Finals, que encerra a temporada, com uma vitória por 6-2 e 6-3 sobre o rival americano John Isner.

Rublev, 25, está atualmente em sétimo na corrida para conquistar uma das oito vagas disponíveis para o ATP Finals em Turim no final deste mês.

Seus adversários mais próximos são Taylor Fritz, dos EUA, e Hubert Hurkacz, da Polônia, ambos ainda no sorteio do Masters de Paris.

Rublev enfrentará o vencedor da partida entre Hurkacz e o norueguês Holger Rune na terceira rodada do torneio.

O russo número três do mundo, Medvedev, já se classificou para o ATP Finals, e ele começa sua campanha em Paris contra o australiano Alex de Minaur na segunda rodada na quarta-feira, tendo sido dispensado na primeira rodada.

Medvedev, de 26 anos, entrou no torneio deste ano em Paris com o sucesso do título no Aberto de Viena no último fim de semana.