Campeão russo do UFC procura ‘novos haters’ — CMIO Esportes

O recém-coroado campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, divulgou um post nas redes sociais alegando que seus ‘haters’ se esconderam desde a maior vitória de sua carreira.

O russo é o mais recente campeão mundial do Daguestão, depois que o técnico Khabib Nurmagomedov o levou ao título até 155lbs no UFC 280, em Abu Dhabi, no mês passado.

Makhachev, de 31 anos, conseguiu a façanha ao finalizar Charles Oliveira no segundo round.

E embora Makhachev fosse o favorito dos apostadores para a luta, alguns cantos da comunidade do MMA e seus fãs duvidavam que ele fosse capaz de parar a sequência de 11 vitórias do brasileiro.

Eles também apontaram para a percepção mais fraca do histórico de Makhachev e criticaram o presidente do UFC, Dana White, que deu ao russo uma luta pelo título em uma divisão empilhada.

Depois de já voltar para casa para receber um herói no Daguestão, Makhachev lembrou os comentários de seus detratores antes da luta principal na Etihad Arena.

“Ele não merecia [it], [he] nunca lutou contra os melhores lutadores, [this is] não o nível dele, [he] será nocauteado, submetido”, Mackachev escreveu em um post para seus 5 milhões de seguidores no Instagram.

“Depois da luta [I] não consigo encontrar meus inimigos, é difícil sem vocês”, a estrela 23-1 acrescentou, junto com um emoji chorando de rir e a hashtag “precisa de novos inimigos”.

Makhachev está esperando para conhecer seu oponente para sua primeira defesa de título, mas é provável que seja o homem considerado o rei do peso-por-peso do mundo no campeão dos penas Alexander Volkanovski.

O australiano entrou no octógono depois que Makhachev eliminou Oliveira, e os futuros adversários apertaram as mãos amigavelmente.

Mas, para evitar que ‘Volk’ se torne um campeão de dois pesos, parece que Makhachev pode ter que viajar para o território inimigo, com uma disputa prevista para a Austrália na primeira parte de 2023.