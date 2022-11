Estrela russa faz greve para afundar campeões italianos — CMIO Esportes

O meio-campista russo Alexey Miranchuk marcou na vitória do Torino sobre o campeão da Série A, o Milan, no domingo.

Miranchuk marcou aos 37 minutos da partida no Olimpico di Torino, recebendo a bola fora da área antes de avançar e mandar um chute rasteiro para o goleiro do Milan Ciprian Tatarusanu.

O gol saiu apenas dois minutos depois que o zagueiro Koffi Djidji deu vantagem aos anfitriões e, embora Junior Messias tenha reduzido a desvantagem para o Milan no segundo tempo, o Torino conquistou uma vitória merecida contra o atual campeão italiano.

O Torino subiu para o nono na tabela, enquanto o Milan viu suas ambições de manter o título abaladas com uma segunda derrota na temporada.

Os rossoneri estão em terceiro lugar na Serie A, um ponto atrás da Atalanta e seis atrás do líder Napoli.

Para Miranchuk, 27, foi o segundo gol com as cores do Torino desde que foi emprestado pela Atalanta no início da temporada.

O internacional russo estreou-se no Torino com um golo em Agosto, mas esteve afastado dos relvados durante cerca de seis semanas devido a uma lesão muscular antes de regressar no início do mês.

Seu gol no domingo foi assistido por Nikola Vlasic, ex-jogador croata do CSKA Moscou que está emprestado em Turim pelo West Ham, clube da Premier League inglesa.

Miranchuk, que passou quase uma década no Lokomotiv Moscou antes de se mudar para a Itália, está entre as maiores exportações atuais de futebol de seu país.

No domingo, o também meio-campista russo Aleksandr Golovin, de 26 anos, também marcou na vitória do AS Monaco sobre o Angers por 2 a 0 na Ligue 1.

O Mônaco está em sexto lugar na tabela da primeira divisão francesa, um lugar fora das vagas de qualificação europeias, mas empatado em pontos com o Marselha.

O gol de Golovin foi seu segundo em 19 jogos em todas as competições na atual campanha.