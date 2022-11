Grande mestre russo sofre derrota no ‘Armageddon’ — CMIO Esportes

O grande mestre de xadrez russo Ian Nepomniachtchi foi derrotado pelo rival americano Hikaru Nakamura na final do Campeonato Mundial FIDE Fischer Random de 2022 em Reykjavik, perdendo um tenso playoff do ‘Armageddon’ após a partida terminar em 2 a 2 no domingo.

Nepomniachtchi, 32, havia derrotado o pentacampeão mundial Magnus Carlsen nas semifinais no sábado, mas ficou aquém de Nakamura em uma disputa acirrada na capital islandesa.

Com a partida empatada após quatro jogos, um playoff ‘Armageddon’ – uma espécie de desempate de morte súbita em que os jogadores sorteiam para determinar de que cor jogam – terminou com Nakamura conquistando o título com as peças brancas.

Foi o primeiro título mundial de Nakamura, 34, em um evento que estava sendo realizado na Islândia para comemorar o icônico encontro de 1972 em Reykjavik, quando o americano Bobby Fischer derrotou o astro soviético Boris Spassky para ganhar o título mundial.













O FIDE Fischer Random World Championship é nomeado em homenagem a Fischer, e é baseado na variação de xadrez que ele criou – também conhecido como Chess960 – em que as posições iniciais das fileiras iniciais dos jogadores são aleatórias.

O resultado de domingo foi decepcionante para Nepomniachtchi, embora ele tenha parabenizado o vencedor em uma mensagem nas redes sociais.

“A lógica dificilmente poderia ser encontrada nos jogos Armageddon”, tuitou o russo.

“Mas isso, por sua vez, tem sua própria lógica. Espero ver mais torneios Fischer Random no futuro. Parabéns para [Nakamura]!”

Nepomniachtchi levará para casa $ 85.000 pelo segundo lugar, enquanto o vencedor do título Nakamura embolsa $ 150.000.

Enquanto isso, o campeão mundial norueguês Carlsen – que havia sido derrotado por 3 a 1 pelo Nepomniachtchi na semifinal do Fischer Random no sábado – garantiu o terceiro lugar com uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o jovem uzbeque Nodirbek Abdusattorov.

Carlsen deveria defender seu título mundial contra Nepomniachtchi no ano que vem, depois que o russo venceu o torneio de Candidatos da FIDE em julho.

No entanto, Carlsen anunciou mais tarde que estava sem motivação para a sexta luta pelo título mundial, tendo derrotado Nepomniachtchi no Campeonato Mundial de 2021 em dezembro passado.

Em vez disso, Nepomniachtchi jogará com Ding Liren pelo título, depois que o jogador chinês terminou em segundo lugar no torneio de Candidatos.