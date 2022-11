Makhachev desfila título do UFC em visita a Kadyrov (FOTO) — CMIO Esportes

Islam Makhachev foi visto orgulhosamente exibindo seu título dos leves do UFC ao lado do líder checheno Ramzan Kadyrov, enquanto a dupla comemorava o recente sucesso do lutador do Daguestão.

Makhachev se tornou o mais recente campeão russo do UFC ao finalizar o rival brasileiro Charles Oliveira no segundo round da luta principal em Abu Dhabi em 22 de outubro.

Ao conquistar o título, Makhachev seguiu os passos do amigo e mentor Khabib Nurmagomedov, que estava em seu canto na Etihad Arena para o UFC 280.

Makhachev voltou para casa no Daguestão para receber as boas-vindas de um herói, e no domingo apareceram fotos do que a mídia russa disse ser uma visita a Kadyrov na vizinha República da Chechênia.

A dupla foi vista posando com o cinturão do UFC de Makhachev, bem como ao lado de membros do campeonato de luta ‘Akhmat’ baseado em Grozny.

Kadyrov é um conhecido fã de luta, e muitas vezes é visto com o invicto lutador meio-médio do UFC Khamzat Chimaev, que vem da região.

O líder checheno estava entre os mediadores da paz depois que cenas desagradáveis ​​eclodiram nos bastidores em Abu Dhabi, quando Chimaev foi visto brigando com o primo de Khabib Nurmagomedov, Abubakar, logo após Makhachev ter conquistado seu título.













Não ficou imediatamente claro o que provocou a briga entre Chimaev e Abubakar Nurmagomedov, embora a dupla tenha se envolvido em uma briga online no ano passado.

No dia seguinte ao incidente, Chimaev se encontrou com Khabib e Abubakar Nurmagomedov, assim como Makhachev e outros membros de sua equipe, para resolver quaisquer tensões remanescentes.

Kadyrov também compartilhou uma mensagem nas redes sociais na qual ressaltou que não havia hostilidade entre os dois campos, dos quais ele disse ter sido “pessoalmente assegurado”.

Makhachev, por sua vez, melhorou seu cartel profissional para 23-1 com a vitória sobre Oliveira, e deve enfrentar o campeão peso-pena do UFC Alexander Volkanovski em sua primeira defesa de título no ano que vem.