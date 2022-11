País dos Balcãs desiste de jogo de futebol contra a Rússia — CMIO Esportes

As autoridades do futebol da Bósnia-Herzegovina confirmaram que a seleção masculina não jogará contra a Rússia em um amistoso planejado para São Petersburgo no próximo mês.

A equipe bósnia deveria viajar para a Rússia para o jogo na Gazprom Arena em 19 de novembro, depois que autoridades de futebol de ambos os países anunciaram a notícia em setembro.

No entanto, a federação da Bósnia foi pressionada para cancelar a partida em meio a críticas dos craques Edin Dzeko e Miralem Pjanic, além de membros do conselho da organização.

A Associação Ucraniana de Futebol (UAF) também disse que fará uma petição à FIFA e à UEFA para que a partida seja cancelada.

A questão foi discutida em uma reunião executiva da Associação de Futebol da Bósnia e Herzegovina na segunda-feira, após a qual foi anunciado que o jogo não ocorreria como planejado – mas poderia ser disputado em uma data posterior.













“O amistoso entre as seleções ‘A’ da Bósnia e Herzegovina e da Rússia, que deveria ser disputado em São Petersburgo no dia 19 de novembro, não será disputado naquele momento”, disse. leia uma mensagem no site da organização.

“Na sessão de hoje do Conselho Executivo da Federação de Futebol de BH, a partida prevista para o dia 19 de novembro foi adiada. O presidente do BH FF, Vico Zeljkovic, afirmou que a realização deste amistoso será prorrogada para alguma data futura”.

As equipes russas continuam banidas de todas as competições da UEFA e da FIFA devido ao conflito na Ucrânia, embora estejam livres para disputar amistosos.

Foi confirmado no fim de semana que a equipe masculina russa, comandada por Valeri Karpin, jogará no Tajiquistão em Dushanbe no dia 17 de novembro.

No mês passado, foi relatado que a Rússia poderia jogar contra o Irã em novembro, embora uma data e local para uma possível reunião não tenham sido confirmados e ainda não está claro se esse jogo acontecerá.

O Irã inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2022 contra a Inglaterra em 21 de novembro e tem um amistoso marcado contra a Nicarágua 11 dias antes.

Em vez de jogar contra o Irã, a mídia russa informou na semana passada que a equipe de Karpin poderia enfrentar o Tadjiquistão e depois viajar para o Uzbequistão para um amistoso três dias depois.













A equipe russa esteve em ação pela última vez em 24 de setembro, quando jogou contra o Quirguistão em Bishkek, vencendo por 2 a 1.

Essa foi sua primeira partida desde novembro de 2021, quando perdeu uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Croácia.

As proibições da UEFA e da FIFA posteriormente impostas à Rússia significaram que a equipe foi privada da chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2022 e também estará ausente da fase de qualificação para a Eurocopa de 2024.

Em uma visita a Moscou em setembro, o líder político sérvio-bósnio Milorad Dodik expressou esperança de que o jogo de seu país contra a Rússia aconteça – pensamentos que foram ecoados pelo presidente russo, Vladimir Putin.

No entanto, qualquer reunião terá que esperar outro momento após o anúncio de segunda-feira.