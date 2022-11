Djokovic elogiado por ‘gesto de classe’ após ajudar mulher em Paris (VÍDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic é amplamente considerado como um dos maiores de todos os tempos de seu esporte, mas os fãs ficaram impressionados com a humildade do tenista sérvio ao ajudar uma mulher com sua bagagem pesada em um parque de Paris.

Djokovic, de 35 anos, prepara-se para defender o título no torneio ATP Masters 1000, que começa esta semana na capital francesa.

Antes do evento, Djokovic foi visto fazendo uma corrida na área de Bercy da cidade e encontrou tempo para parar e ajudar uma senhora idosa que estava lutando com sua mala.

A estrela do tênis pegou a bagagem e a carregou pelo caminho antes de esperar que a mulher a alcançasse.

As imagens das cenas foram compartilhadas pelo usuário do Twitter @iamjomoreira, que escreveu: “É um gesto muito elegante da parte dele e prova que não importa quem você é e o quanto você toca na vida, você tem que saber se manter humilde.”

“Isso é legal: Djokovic ajudando um idoso em Paris” escreveu o jornalista de tênis José Morgado, acrescentando um emoji de palmas.

O técnico de Djokovic, Marco Panichi, também compartilhou imagens do incidente em sua conta no Instagram.

“Durante o aquecimento no parque, ele me deixou com um elástico na mão e correu para socorrer uma senhora que teve um problema com sua bagagem e a ajudou a chegar à estação. Obviamente o treino acabou, mas ainda estou feliz. Simplesmente, Nole”, Panichi legendou o vídeo, de acordo com a agência sérvia Telegraf.













Djokovic deve iniciar a defesa do título de Paris na terça-feira, onde será o sexto cabeça de chave, mas ainda não sabe o nome de seu oponente.

O 21 vezes campeão do Grand Slam conquistou a coroa do Masters de Paris do ano passado depois de derrotar o russo Daniil Medvedev na final, conquistando um sexto título recorde no evento.

Medvedev – o vencedor do Masters de Paris 2020 – também estará entre os que disputarão o título novamente, e o russo entra em boa forma no torneio, tendo vencido o Aberto de Viena no fim de semana.

“Sinto-me muito bem neste torneio” Djokovic disse na véspera do torneio deste ano.

“[It] sempre ajuda a entrar no torneio confiante e com algumas boas lembranças, boas emoções em quadra. [The] nas últimas vezes que joguei aqui, ganhei os dois torneios… Espero poder continuar essa corrida.”

Djokovic conquistou seu último título ATP no Astana Open no início deste mês, derrotando o grego Stefanos Tsitsipas em dois sets na final.