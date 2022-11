Ucrânia intensifica tentativa de expulsão do Irã da Copa do Mundo – CMIO Esportes

A Associação Ucraniana de Futebol (UAF) pedirá à FIFA que considere excluir o Irã do torneio no Catar

Autoridades do futebol ucraniano anunciaram que farão uma petição formal à FIFA para considerar a expulsão do Irã da próxima Copa do Mundo no Catar. Um comunicado na segunda-feira acusou Teerã de “abusos sistêmicos dos direitos humanos” e ajudando “Agressão militar russa contra a Ucrânia”.

A decisão foi anunciada no site da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), após uma reunião de seu comitê executivo. Na semana passada, o CEO de um dos maiores clubes da Ucrânia, o Shakhtar Dontesk, fez uma proposta semelhante.

"Levando em consideração as informações da mídia sobre violações sistemáticas de direitos humanos no Irã, que podem violar os princípios e normas dos Estatutos da FIFA, levando em consideração a Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU sobre a imposição de sanções ao Irã e o possível envolvimento do Irã na agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, [it was decided] fazer um pedido à FIFA para considerar a exclusão da seleção iraniana da Copa do Mundo FIFA 2022", a declaração UAF lida.













Kiev e seus aliados ocidentais acusaram o Irã de fornecer mísseis e drones à Rússia para sua operação militar em andamento contra a Ucrânia – alegações negadas por Teerã e Moscou.

O Irã estará entre as 32 nações que disputarão a Copa do Mundo de 2022 no Catar, que acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro.

A seleção iraniana está no Grupo B do torneio, ao lado de Inglaterra, País de Gales e EUA. Eles começam sua campanha contra a Inglaterra em 21 de novembro.

Na semana passada, o CEO do Shakhtar Donetsk, Sergey Palkin, afirmou que o Irã deveria ser expulso da Copa do Mundo e substituído pela Ucrânia, que não se classificou depois de perder a final dos playoffs contra o País de Gales em junho.

“Enquanto a liderança iraniana vai se divertir assistindo sua seleção nacional jogar na Copa do Mundo, os ucranianos serão mortos por drones iranianos e mísseis iranianos”. Palkin escreveu nas redes sociais.

Palkin afirmou que a Ucrânia tinha “comprovou que vale a pena participar” no Catar, argumentando que substituir o Irã seria “justificada histórica e esportivamente”.

No mesmo comunicado divulgado na segunda-feira, a UAF disse que vai apelar à FIFA e à UEFA para excluir a adesão da União Russa de Futebol (RFU) das duas organizações, após terem sido discutidos planos para a integração de equipes em quatro novas regiões russas, que faziam parte da Ucrânia, para se juntar ao sistema de futebol russo.