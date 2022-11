Ícone do xadrez russo hospitalizado — CMIO Esportes

O ex-campeão mundial de xadrez Anatoly Karpov está no hospital após sofrer uma lesão na cabeça, de acordo com relatos da mídia russa.

Karpov, de 71 anos, é amplamente considerado um dos melhores enxadristas de todos os tempos, conquistando pela primeira vez o título mundial pela União Soviética em 1975.

Ele reinou até 1985, e mais tarde tornou-se tricampeão mundial da FIDE durante a década de 1990.

Após sua carreira no xadrez, Karpov tornou-se deputado da Duma Estatal em 2011 e é membro da facção Rússia Unida.

“Anatoly Karpov foi levado para uma das clínicas da capital devido a uma lesão. Ele está recebendo todos os cuidados médicos necessários”. Disse o Rússia Unida em um comunicado de imprensa compartilhado pela RIA Novosti.













O mesmo meio de comunicação informou que Karpov foi hospitalizado no sábado após sofrer uma queda e está sendo tratado em terapia intensiva por um “fratura do colo do fêmur e traumatismo craniano” no Instituto Sklifosovsky de Moscou.

Inicialmente, relatos conflitantes afirmavam que Karpov havia sido vítima de um “ataque” fora da Duma Estatal no centro de Moscou, embora essas alegações tenham sido refutadas por funcionários da Federação Russa de Xadrez e de outros lugares.

O russo Arkady Dvorkovich, atual presidente da FIDE, órgão que governa o xadrez mundial, juntou-se a outros para desejar uma rápida recuperação ao ex-campeão mundial.