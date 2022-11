Megastar indiano se irrita com ‘invasão de privacidade’ após vídeo de quarto de hotel — CMIO Esportes

A estrela do críquete indiano Virat Kohli reagiu com raiva depois que uma filmagem foi compartilhada por um fã de seu quarto de hotel em Perth, na Austrália, onde ele está competindo na Copa do Mundo T20.

O vídeo, com a legenda ‘King Kohli’s Hotel Room’, apareceu nas redes sociais e mostrou um homem filmando os pertences pessoais de Kohli enquanto caminhava pela suíte do ícone do críquete no hotel Crown Perth.

Em uma resposta irada, Kohli, de 33 anos – que é idolatrado por milhões em sua pátria louca por críquete e além – disse que o vídeo o fez “paranóico” sobre sua privacidade.

“Eu entendo que os fãs ficam muito felizes e empolgados ao ver seus jogadores favoritos e ficam empolgados em conhecê-los e eu sempre apreciei isso”. Kohli escreveu para seus 221 milhões de seguidores no Instagram, compartilhando o vídeo.

“Mas este vídeo é terrível e me fez sentir muito paranóica com minha privacidade. Se eu não posso ter privacidade em meu próprio quarto de hotel, então onde posso realmente esperar algum espaço pessoal?

“Não estou bem com esse tipo de fanatismo e invasão absoluta de privacidade. Por favor, respeite a privacidade das pessoas e não as trate como uma mercadoria para entretenimento.”

O hotel em questão mais tarde culpou um “contratante” e disse que tomou medidas para punir os responsáveis ​​pelo vídeo.

“Pedimos desculpas sem reservas ao convidado envolvido e continuaremos a tomar as medidas necessárias para garantir que este continue sendo um incidente isolado”. leia uma declaração.

“Temos tolerância zero para esse comportamento e está bem abaixo dos padrões que definimos para os membros de nossa equipe e contratados.

“A Crown tomou medidas imediatas para corrigir o problema, incluindo o lançamento de uma investigação, afastando os indivíduos envolvidos e removendo-os da conta Crown.

“O vídeo original também foi rapidamente removido da plataforma de mídia social. Também estamos cooperando com a equipe de críquete da Índia e o Conselho Internacional de críquete para transmitir nossas desculpas e continuaremos a trabalhar com eles à medida que avançamos em nossa investigação”.













Kohli está entre as maiores estrelas do esporte de seu país e é ex-capitão das equipes indianas T20 e Test Match.

A adulação pelo batedor vai muito além de sua terra natal, estendendo-se à diáspora indiana sempre que a equipe viaja para competir na Austrália, Inglaterra e outros lugares.

A equipe indiana é a próxima em ação na Copa do Mundo T20 contra Bangladesh, em Adelaide, na quarta-feira.

A Índia venceu duas e perdeu uma de suas partidas até agora, produzindo uma vitória memorável contra o rival Paquistão no início do torneio em que Kohli jogou o que foi descrito como um dos maiores turnos de todos os tempos que seu país já viu.

Indian venceu a edição inaugural da Copa do Mundo T20 de formato curto em 2007, mas não teve sucesso desde então, terminando como vice-campeã em 2014.