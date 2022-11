França sofre novo golpe na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O agente de Paul Pogba confirmou que o meio-campista não jogará pela França na Copa do Mundo Catar 2022, que começa no final deste mês.

O jogador de 29 anos retornou ao clube italiano Juventus no verão passado em uma transferência gratuita do Manchester United, e foi forçado a se submeter a uma operação depois de machucar o joelho em uma turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos em julho.

Os relatos foram confusos sobre se o craque seria capaz de se juntar à equipe francesa de Didier Deschamps e ajudá-los na defesa do título conquistado há quatro anos na Rússia.

Na segunda-feira, no entanto, a agente de Pogba, Rafaela Pimenta, confirmou que seu cliente não se recuperará a tempo de pegar o avião para o Catar após passar por uma revisão médica.

Paul Pogba perderá a Copa do Mundo do Qatar 2022 devido a nova lesão, confirmada por sua agente Rafaela Pimenta. 🚨🇫🇷 #Pogba Pogba não jogou um único jogo oficial com a Juventus desde que assinou o contrato em julho passado. pic.twitter.com/nn13g6xGIX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 de outubro de 2022

“Após a revisão médica de ontem e de hoje em Torino e Pittsburgh, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de sua cirurgia”. disse Pimenta.

“Por esse motivo, Paul não poderá se juntar à equipe da Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo nem à seleção francesa no Catar. Se o pensamento positivo mudasse as coisas, Paul estaria jogando amanhã”.

O clube de Pogba, Juventus, também confirmou o desenvolvimento com um comunicado.

“Paul Pogba, à luz dos recentes exames radiológicos realizados no J|Medical e da consulta realizada em Pittsburgh pelo Prof. Volker Musahl sobre a avaliação do seu joelho, precisa continuar seu programa de reabilitação”, sua correspondência lida.

Pogba estagnou em sua recuperação, primeiro decidindo não se submeter a uma cirurgia em seu menisco, mas depois mudou de ideia e seguiu em frente com o procedimento.

O fato de uma das estrelas da segunda vitória dos Les Bleus na Copa do Mundo na Rússia estar ausente no Catar é outro grande golpe para Deschamps, que também perdeu o meio-campista do Chelsea N’Golo Kante nas últimas semanas.













Pogba marcou para a França na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final em Moscou, e sua má notícia vem em meio a um escândalo em sua vida pessoal, onde ele foi suposta vítima de uma extorsão de € 13 milhões (US$ 12,9 milhões) e chantagem, disse ter sido idealizado por seu irmão Mathias Pogba e seus amigos de infância.

Mathias Pogba foi detido depois de ser preso por seu papel no suposto crime e acusou Paul Pogba de contratar os serviços de um feiticeiro da África Ocidental conhecido como Marabout, em uma briga que arrastou o nome do companheiro de equipe da França Kylian Mbappé.

Paul Pogba admitiu ter contratado o feiticeiro para os investigadores, mas apenas para se manter livre de ferimentos, o que não foi bem sucedido.

Sem Pogba, a França inicia sua campanha no Grupo D Qatar 2022 contra a Austrália em 22 de novembro.