Fãs protestam contra estrela da NBA após escândalo de antissemitismo — CMIO Esportes

Torcedores judeus de basquete fizeram um protesto contra a estrela do Brooklyn Nets, Kyrie Irving, na noite de segunda-feira, vestindo camisetas com os dizeres “Lute contra o antissemitismo” em assentos ao lado da quadra no jogo de seu time contra o Indiana Pacers.

Os Nets conseguiram apenas sua segunda vitória na temporada ao vencer seus visitantes por 116-109 e melhorar para 2-5.

Durante o primeiro trimestre, no entanto, as emissoras capturaram pelo menos cinco fãs com camisetas pretas ‘Combata o antissemitismo’ na primeira fila do Barclays Center no Brooklyn, um bairro que supostamente contém cerca de metade da população judaica de Nova York que excede 1 milhão. .

Os homens do grupo usavam chapéus de quipá tradicionais judaicos, com os manifestantes dizendo que receberam um sinal de positivo de Irving em um ponto do jogo.

As pessoas estavam na quadra no jogo dos Nets vestindo camisas “Fight Antisemitism”, isso na sequência da recente promoção de Kyrie Irving de um filme antissemita nas mídias sociais pic.twitter.com/GRCtDDHXCu — Relatório do Bleacher (@BleacherReport) 1º de novembro de 2022

Irving está em apuros devido a twittar um link para o filme “Hebreus para Negros: Acorde a América Negra” na quinta-feira da semana passada. O filme tem sido amplamente rotulado como anti-semita.

Irving desde então deletou seu tweet, mas em uma acalorada coletiva de imprensa pós-jogo no sábado, ele defendeu seu direito de compartilhar o link e prometeu: “Não vou desistir de nada em que acredito. Só vou ficar mais forte porque não estou sozinho. Eu tenho um exército inteiro ao meu redor.”

"Eu fiz algo ilegal? Eu machuquei alguém? Eu prejudiquei alguém? Estou saindo e dizendo que odeio um grupo específico de pessoas?" Irving também perguntou retoricamente.













Irving foi condenado pelo proprietário do Nets, Joseph Tsai, pela franquia e pela liga que denunciou o discurso de ódio.

O técnico dos Nets, Steve Nash, confirmou que a equipe conversou com Irving no fim de semana e disse na segunda-feira que a polêmica proporciona “uma oportunidade para crescermos e entendermos novas perspectivas.”

“Acho que a organização está tentando assumir essa postura ou eles podem se comunicar por meio disso, e tentar todos sair em uma posição melhor e com mais compreensão e mais empatia por todos os lados desse debate e situação”. explicou Nash.

Perdendo a maioria dos jogos da temporada passada devido à sua recusa em ser vacinado, o que colidiu com um mandato de Covid em Nova York, Irving pode estar em seu último mandato com os Nets após esta última controvérsia.

A franquia teve a chance de oferecer ao jogador de 30 anos uma extensão de contrato na entressafra neste verão, mas recusou, o que significa que o armador se tornará um agente livre após a conclusão da temporada 2022-2023 dos Nets.