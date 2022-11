A Rússia receberá atletas de mais de 20 países quando sediar os “Jogos da Amizade” na cidade de Kazan no próximo mês, disse o vice-primeiro-ministro Dmitry Chernyshenko.

Os jogos serão realizados de 10 a 25 de novembro e terão mais de 100 prêmios distribuídos em várias competições de natação e mergulho.

O evento acontece quando os atletas russos continuam banidos de vários torneios internacionais por causa do conflito na Ucrânia.

Autoridades russas, no entanto, compensaram organizando seus próprios torneios e discutiram o fortalecimento dos laços esportivos com nações da Organização de Cooperação de Xangai (SOC) e do grupo BRICS, bem como em outros lugares.

“Em nome do presidente da Rússia, Vladimir Putin, estamos mantendo o nível de atividade competitiva de nossos atletas”, disse. disse Chernyshenko ao discutir os ‘Jogos da Amizade’ em um comunicado nesta semana.













“O governo desenvolveu novos formatos para competições em diversos esportes com a participação de representantes de países amigos.

“Em novembro, a segunda etapa da competição dos Jogos Internacionais da Amizade está programada para ser realizada em Kazan.

“Gostaria de observar que, em comparação com a primeira etapa, que ocorreu em julho-agosto deste ano, a geografia dos participantes se expandiu de 16 para 23 países.

“Mais de 100 conjuntos de prêmios serão distribuídos entre 800 atletas. Tenho certeza de que o hospitaleiro Tartaristão encantará atletas, treinadores e torcedores com um nível digno de realização dos jogos”, disse. acrescentou Chernyshenko, que é uma importante figura esportiva em sua terra natal e ajudou a organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014.

Os ‘Jogos da Amizade’ serão realizados com o apoio do Ministério do Esporte da Rússia, bem como do Ministério do Esporte da República do Tartaristão e de várias federações esportivas nacionais.

O ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, elogiou os jogos como uma forma de “reunir os atletas e sublinhar nosso compromisso com os princípios do esporte justo”.

“Sempre defendemos a consolidação internacional no esporte e continuaremos a organizar competições desse formato, pois vemos um interesse crescente de atletas de outros países. A primeira etapa dos jogos foi um sucesso, reuniu mais de 1.000 atletas de diversos países”, disse. disse Matitsin.













“Tenho certeza de que a segunda etapa não será menos espetacular – os fãs de esportes poderão assistir às performances dos nadadores e mergulhadores russos mais fortes e aproveitar a atmosfera da competição. E Kazan confirmará mais uma vez o status de centro esportivo hospitaleiro de nosso país”.

Kazan possui instalações de natação de alto nível, com o Palácio de Esportes Aquáticos da cidade construído para a Universiade Mundial de Verão de 2013. O local já sediou outros grandes torneios internacionais, incluindo o Campeonato Mundial da FINA de 2015 e eventos da Copa do Mundo.

Os nadadores russos estão entre os que estão atualmente afastados de eventos globais após uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro.

Atletas e autoridades russas criticaram as proibições como discriminatórias e permitiram que o esporte fosse prejudicado pela política, embora o presidente do COI, Thomas Bach, tenha afirmado recentemente que era “não é o momento” para levantar as sanções.

No lugar das competições internacionais, a Rússia organizou seus próprios espetáculos, como o evento ‘Estamos Juntos – Esporte’ para os paraolímpicos do país e os jogos ‘Spartakiad’, que aconteceram em vários esportes durante o verão.