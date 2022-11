Ícone da NFL e supermodelo anunciam divórcio — CMIO Esportes

O ícone da NFL, Tom Brady, e a esposa da supermodelo Gisele Bundchen anunciaram que estão se divorciando após 13 anos de casamento, após meses de atenção da mídia sobre seu relacionamento.

Brady, 45, confirmou a notícia em um post no Instagram na sexta-feira, no qual ele disse que o par havia “Chegamos a esta decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração.”

“Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão de forma amigável e com gratidão pelo tempo que passamos juntos”, disse. escreveu o sete vezes vencedor do Super Bowl.

“Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos. Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem”.

Brady disse que a decisão de se divorciar foi “doloroso e difícil”, mas que ele e Bundchen “Desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda precisam ser escritos.”

Bündchen, de 42 anos, divulgou um comunicado no qual disse que o casal “afastar-se.”

“Embora seja, claro, difícil passar por algo assim, me sinto abençoado pelo tempo que passamos juntos e desejo sempre o melhor para Tom.” acrescentou o modelo de moda.

Diz-se que a modelo nascida no Brasil entrou com os papéis do divórcio na Flórida na manhã de sexta-feira, com Brady não contestando a decisão.

Os documentos listam o casamento como sendo “irrecuperavelmente quebrado”, de acordo com a saída dos EUA TMZ.

Brady e Bundchen têm dois filhos juntos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9, enquanto Brady também tem um filho, Jack, de 15, de um relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.

O estado do casamento de Brady e Bündchen tem sido fonte de intensa especulação na mídia dos EUA e além nos últimos meses.

Brady reverteu a decisão de se aposentar no início deste ano, optando por retornar à NFL para uma 23ª temporada em um movimento que parecia ser apoiado – pelo menos publicamente – por sua esposa.

Mas o veterano quarterback tirou uma folga de 11 dias do acampamento do Tampa Bay Buccaneers antes da temporada para o que foi descrito como “pessoal” razões.

Isso alimentou rumores de que nem tudo estava bem em sua vida privada com Bundchen, que é uma das modelos de glamour mais bem-sucedidas do mundo.

A temporada da NFL começou de forma mista para Brady e os Bucs, que perderam três jogos seguidos e detêm um recorde de 3-5, colocando-os em segundo lugar na classificação da NFC South.

Brady às vezes se mostra frustrado, sendo visto demolindo tablets e protestando com colegas de equipe à margem.

Brady e os Bucs esperam reverter sua queda e recapturar parte da forma que os levou ao título do Super Bowl em 2021.