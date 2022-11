Estrela da NBA envolvida em disputa antissemitismo — CMIO Esportes

Kyrie Irving compartilhou um link para um filme que foi descrito como ‘cheio de desinformação antissemita’

O armador do Brooklyn Nets, Kyrie Irving, foi criticado pelo dono do time depois de aparecer para promover um filme nas redes sociais que foi marcado como antissemita.

Irving twittou um link para ‘Hebreus para Negros: Acorde a América Negra’ para seus 4,5 milhões de seguidores no Twitter na quinta-feira.

A sinopse Amazon do filme descreve-o como “descobrir[ing] a verdadeira identidade dos Filhos de Israel, provando a verdadeira etnia de Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, os Filhos de Cão, Sem e Jafé”.

“Descubra o que o Islã, o Judaísmo e o Cristianismo encobriram por séculos em relação à verdadeira identidade bíblica do chamado ‘Negro’ neste filme repleto de toneladas de pesquisas”, ele adiciona.

O filme e um livro com o mesmo nome foram descritos pela Rolling Stone como “venenosamente anti-semita”, que observou as alegações de que “muitos judeus e maçons escoceses/york europeus alegaram que adoram Satanás ou Lúcifer.”

O livro também discute o tráfico de escravos e afirma que “O racismo anti-negro pode ser rastreado até os principais textos judaicos”.

A aparente promoção do filme por Irving atraiu o desprezo do proprietário dos Nets, Joe Tsai, em um tweet de sua autoria.

“Estou desapontado que Kyrie pareça apoiar um filme baseado em um livro cheio de desinformação antissemita” escreveu Tsai.

“Quero sentar e garantir que ele entenda que isso é prejudicial para todos nós e, como homem de fé, é errado promover ódio com base em raça, etnia ou religião… Isso é maior que o basquete.”













Em um comunicado ao New York Post, os Nets disseram que “condenam veementemente e não toleram a promoção de qualquer forma de discurso de ódio”.

“Acreditamos que, nessas situações, nossa primeira ação deve ser o diálogo aberto e honesto. Agradecemos a todos, incluindo a ADL [Anti-Defamation League]que tem sido solidário durante este tempo”, a declaração acrescentou.

Irving, 30, raramente se afastou da controvérsia nos últimos anos. No mês passado, ele compartilhou um clipe de 2002 com o teórico da conspiração Alex Jones em sua conta no Instagram.

A recusa de Irving em se vacinar contra o Covid-19 também ganhou as manchetes e o levou a perder grande parte da temporada passada devido aos protocolos de coronavírus na cidade de Nova York antes de poder retornar à equipe.