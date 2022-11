Paul estende invencibilidade após derrubar lenda do UFC — CMIO Esportes

A estrela do YouTube venceu por decisão unânime o ex-campeão dos médios do UFC Anderson Silva

O brincalhão do YouTube que virou boxeador Jake Paul ampliou sua invencibilidade no ringue ao vencer o ícone do MMA Anderson Silva na Desert Diamond Arena em Phoenix, Arizona, na noite de sábado.

O jogador de 25 anos fez o suficiente para conquistar a luta ao derrubar seu adversário brasileiro de 47 anos na lona na oitava e última rodada.

Na frente de 14.000 fãs, Paul recebeu uma decisão unânime dos juízes com pontuações de 77-74, 78-73 e 78-73.

Segurando o título dos médios do UFC de 2006 a 2013 e acumulando 16 vitórias consecutivas inigualáveis, Silva é amplamente considerado como um dos grandes nomes do MMA de todos os tempos e também possui um impressionante pedigree no boxe.

Mesmo com a diferença de idade, Paul estava emocionado com sua vitória. “Cara, é um momento surreal, mas o trabalho duro compensa” ele disse depois da luta.

“Quero agradecer ao Anderson – ele me inspirou a ser grande. Sem ele, não teríamos luta este ano.

“Não tenho nada além de respeito por ele. Comecei a lutar boxe há dois anos e meio e acabei de derrotar um dos melhores atacantes de todos os tempos. acrescentou Paulo.

Silva mostrou sua experiência nas rodadas de abertura, usando excelente footwork e movimento de perna para lançar a mão esquerda.

Ele às vezes se conectava bem com seu oponente, já que Paul dava poucos socos e tinha dificuldade em julgar a distância entre os dois homens.

Silva saiu com todas as armas no último round e fez combinações pesadas em Paul. No momento em que o veterano estava trocando de guarda, porém, Paul o surpreendeu com uma grande direita que colocou Silva no chão.

Silva bateu a contagem por apenas permanecer no chão por oito segundos, mas Paul já havia selado a vitória com o knockdown.

Após elogiar Silva, Paul chamou a atenção para outro grande campeão do MMA, Nate Diaz, que recentemente deixou o UFC após cumprir seu contrato.

“Todo mundo quer essa luta”, Paulo alegou. “Nate, pare de lutar contra as pessoas de graça, vamos fazer isso no ringue.”













Diaz foi mais tarde pego na camera parecendo dar um tapa em um membro da comitiva de Paul nos bastidores. Mas a piada de Paul foi uma referência à baixa remuneração do lutador no UFC, que o viu entrar em conflito com o presidente da promoção de elite, Dana White.

Antes da luta com Silva, Paul e Silva concordaram em formar “uma associação de lutadores unidos para ajudar os lutadores do UFC a obter melhores salários e melhores cuidados de saúde” se Paulo ganhasse.

“Você se torna o presidente interino e nos unimos para ajudar esses lutadores de uma vez por todas”, Paul sugeriu em uma coletiva de imprensa durante a semana da luta, com os dois lutadores apertando as mãos na aposta.