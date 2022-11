Grande mestre de xadrez russo vence o atual campeão mundial e chega à final — CMIO Esportes

Ian Nepomniachtchi derrotou Magnus Carlsen nas semifinais do Campeonato Mundial Fischer Random de 2022 no sábado

O grande mestre de xadrez russo Ian Nepomniachtchi avançou para a final do Campeonato Mundial Fischer Random de 2022 no sábado, depois de derrotar o atual campeão mundial Magnus Carlsen em Reykjavik.

Carlsen venceu Nepomniachtchi para conquistar seu quinto campeonato mundial no final do ano passado. Este fim de semana, no entanto, Nepomniachtchi exigiu uma forma de vingança ao sair por cima contra o grande norueguês.

Nepomniachtchi inicialmente ficou um jogo atrás de Carlsen, gerando temores de que ele perderia novamente para o jogador de 31 anos.

No que o chess.com descreveu como um desempenho “impressionante”, no entanto, Nepomniachtchi voltou a vencer por 3-1.

Ele vai encontrar Hikaru Nakamura na final da competição na capital islandesa na tarde de domingo.

Nakamura precisou de apenas três jogos para derrotar o campeão mundial de rápidas de 18 anos Nodirbek Abdusattorov por 3 a 0, o que significa que o nipo-americano ou Nepomniachtchi será coroado apenas o segundo campeão do Campeonato Mundial Fischer Random na história do xadrez.

Wesley So conquistou o campeonato inaugural em 2019, e este ano haverá premiação em dinheiro de US$ 150.000 para o vencedor e US$ 85.000 para o vice-campeão.

Se for bem-sucedido, Nepomniachtchi encerrará um 2022 bem-sucedido, durante o qual também venceu o Torneio de Candidatos e selou a qualificação para a próxima partida pelo título do Campeonato Mundial.

Nepomniachtchi deveria estar na fila para enfrentar o atual campeão Carlsen, mas Carlsen já indicou que não defenderá a coroa contra ele, o que significa que Nepomniachtchi enfrentará o vice-campeão do torneio Candidates, Ding Liren.