Tunísia corre o risco de banimento da Copa do Mundo de 2022 no Catar — CMIO Esportes

A Tunísia corre o risco de ser excluída da próxima Copa do Mundo do Catar 2022, em novembro, se o governo do país do norte da África interferir nos assuntos do futebol, de acordo com a entidade global do esporte, a FIFA.

O alerta da Fifa vem depois que o ministro da Juventude e Esportes da Tunísia, Kamel Deguiche, repetiu comentários sobre a possível “dissolução de agências federais”.

A FIFA considerou as declarações de Deguiche como uma tentativa de interferir na forma como a Federação Tunísia de Futebol (FTF) é administrada. Ele pediu ao órgão que forneça informações sobre quaisquer tentativas de interferência em seus assuntos pelo governo da Tunísia, enquanto ameaça dissolver o escritório do FTF.

A FTF também foi lembrada pela FIFA que as federações-membro são “legalmente obrigados a conduzir seus negócios de forma independente e sem influência indevida de terceiros”.

"Qualquer descumprimento dessas obrigações pode resultar na imposição de penalidades sob as leis da FIFA, incluindo a suspensão da associação relevante". leia uma carta de Kenny Jean-Marie, que é o diretor de associações-membro da FIFA, ao secretário-geral da FTF, Wajdi Aouadi.













Qualquer proibição do FTF da FIFA significaria que nenhum clube ou seleção da Tunísia pode jogar em competições internacionais, como a Copa das Nações Africanas ou a Copa do Mundo.

A FIFA exigiu que a FTF responda ao seu pedido até sexta-feira. A organização enfrentou outras acusações graves nos últimos tempos, com o clube Chebba alegando que o presidente da FTF, Wadie Jary, conscientemente enganou o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) em abril de 2021, antes que a autoridade com sede na Suíça decidisse a favor de Chebba.

Chebba foi suspenso por um ano e rebaixado para a quarta divisão do país após “não registrar a tempo” para a temporada 2020-2021”. Antes que a decisão fosse revogada, a controvérsia se tornou um tópico nacional de conversa na sociedade tunisiana.

Conhecida como as Águias de Cartago, a Tunísia nunca passou da fase de grupos em cinco jogos na Copa do Mundo e enfrenta a campeã França, a semifinalista da Euro 2020 Dinamarca e a Austrália no Grupo D. Eles começam sua campanha no Catar 2022 contra a Dinamarca em novembro 22.