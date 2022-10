Astro do basquete se defende após postagem sobre filme antissemita — CMIO Esportes

Kyrie Irving compartilhou um link para um filme chamado ‘Hebrews to Negroes: Wake Up Black America’

O jogador de basquete da NBA Kyrie Irving defendeu seu direito de postar o que acredita depois que o dono de seu time, o Brooklyn Nets, expressou decepção com seu aparente apoio a um filme antissemita.

Irving twittou um link para o filme ‘Hebreus para Negros: Acorde a América Negra’ na quinta-feira. Na Amazon, a sinopse diz que o filme “descobre a verdadeira identidade dos Filhos de Israel”.

Depois que o dono do Nets, Joe Tsai, disse que estava desapontado com Irving por parecer apoiar um filme “baseado em um livro cheio de desinformação antissemita”, o jogador falou sobre o assunto em uma tensa coletiva de imprensa pós-jogo depois que seu time foi derrotado. 125-116 pelo Indiana Pacers no sábado.

“Estamos em 2022. A história não deve ser escondida de ninguém e eu não sou uma pessoa divisiva quando se trata de religião”. disse Irving.

“Não vou desistir de nada em que acredito. Só vou ficar mais forte porque não estou sozinho. Eu tenho um exército inteiro ao meu redor.”

A estrela da NBA disse que entendeu a posição de Tsai, mas ressaltou que não havia feito nada de errado por meio de uma série de perguntas retóricas.

“Eu fiz algo ilegal? Eu machuquei alguém? Eu prejudiquei alguém? Estou saindo e dizendo que odeio um grupo específico de pessoas?” ele perguntou.

No entanto, Irving fez o suficiente para os Nets e a NBA se manifestarem contra o discurso de ódio.

“Os Brooklyn Nets condenam veementemente e não toleram a promoção de qualquer forma de discurso de ódio”. a franquia disse em um comunicado, enquanto a NBA enfatizou que “discurso de ódio de qualquer tipo é inaceitável.”

“Acreditamos que todos temos um papel a desempenhar para garantir que tais palavras ou ideias, incluindo as antissemitas, sejam desafiadas e refutadas e continuaremos trabalhando com todos os membros da comunidade da NBA para garantir que todos entendam o impacto de suas palavras e ações,” a liga acrescentou.













Embora não esteja claro se a NBA falou com Irving ou planeja, o técnico dos Nets, Steve Nash, confirmou que os Nets falaram.

Irving já esteve em apuros por apoiar a ideia de que a Terra é plana, bem como sua postura antivacina, o que significa que ele perdeu a maior parte da temporada passada devido a um mandato na cidade de Nova York.

No mês passado, ele compartilhou um clipe antigo de Alex Jones e depois teve que esclarecer que não apoiava o teórico da conspiração em sua posição sobre os tiroteios de Sandy Hook.