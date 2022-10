Medvedev dedica título à esposa após se tornar pai (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ex-número um do mundo do tênis masculino Daniil Medvedev conquistou o Aberto de Viena no domingo e dedicou o título à sua esposa Daria, que deu à luz sua filha há duas semanas.

Medvedev veio de trás para vencer Denis Shapovalov por 4-6, 6-3, 6-2 e conquistar seu segundo título da temporada de 2022.

“Eu estou realmente feliz,” Medvedev disse após sua vitória. “Esta partida foi a melhor da semana porque Denis estava realmente jogando irreal até provavelmente 4-3 no segundo set.

“Ele baixou seu nível em talvez 2% e eu consegui usá-lo. Esta é uma das melhores vitórias quando você sabe que seu oponente está em cima de você, mas você tenta ficar lá e fazer o que pode.”

O site da ATP disse que Medvedev procurou “de volta ao seu melhor” ao longo de uma semana, não perdendo um set até a final.

Inicialmente, no entanto, ele foi derrotado por Shapovalov no primeiro set, quando o canadense com raízes soviético-israelenses disparou 21 vencedores.

Medvedev acabou se recuperando ao longo do encontro de duas horas e 16 minutos e continuou a forçar seu oponente a cometer erros diante de uma multidão lotada na capital austríaca.

Como cabeça de chave, o jogador de 26 anos acertou 24 vitórias e quebrou o saque cinco vezes para selar o título em seu sexto match point.

Melhorando para 4-2 em sua série frente a frente contra Shapovalov, Medvedev agora possui um recorde de 45-15 nesta temporada depois de chegar ao Aberto da Austrália e vencer em Los Cabos.

Medvedev também garantiu sua vaga no final da temporada Nitto ATP Finals, que será realizado em Turim de 13 a 20 de novembro, e igualou a lenda compatriota Marat Safin ao conquistar seu 15º título.

Em um momento emocionante durante sua entrevista pós-jogo, Medvedev falou sobre se tornar pai recentemente.













“Perguntaram-me se ia dedicar isto à minha filha. E eu estava sentado lá e pensando ‘Não, na verdade eu não vou dedicá-lo à minha esposa’, porque ela me deu o presente mais lindo de todos – minha filha.

“Eu estava lá e essas emoções são muito mais do que ganhar qualquer título”, ele acrescentou, antes de dizer algo para seu parceiro em russo.

Medvedev irá agora para a França para o Masters de Paris em busca de seu segundo título no evento ATP Masters 1000, e jogará sua partida das oitavas de final contra um adversário sem nome na terça-feira.