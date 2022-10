Medvedev sobe no ranking após o sucesso do título — CMIO Esportes

Daniil Medvedev subiu para o terceiro lugar no ranking atualizado da ATP na segunda-feira, depois que o russo conquistou seu segundo título da temporada em Viena no fim de semana.

Medvedev comemorou ser pai pela primeira vez ao lutar para derrotar o rival canadense Denis Shapovalov em três sets na final de domingo no Erste Bank Open, na capital austríaca.

O título foi um marco para Medvedev, que agora igualou a contagem do compatriota Marat Safin de 15 títulos de simples do ATP Tour, que é um recorde para um jogador russo do sexo masculino.

Medvedev, de 26 anos, será fortemente apoiado para aumentar esse número e mostrou sinais de sua melhor forma ao longo da final da quadra dura na Áustria.













O número um russo foi recompensado com uma subida do quarto para o terceiro lugar no ranking da ATP na segunda-feira.

Medvedev ultrapassou o norueguês Casper Ruud e agora soma 5.655 pontos.

Ele está atrás do rival espanhol Rafael Nadal, com 5.810 pontos, e do número um do mundo, Carlos Alcaraz, com 6.730.

Em outro lugar entre os dez primeiros, o russo Andrey Rublev caiu um lugar para o nono lugar após uma decepcionante eliminação antecipada em Viena.

Rublev ainda pretende garantir seu lugar entre os oito jogadores no ATP Finals que encerra a temporada no próximo mês.

Medvedev já garantiu sua vaga na final da ATP, que acontece em Turim de 13 a 20 de novembro.

Medvedev é um ex-vencedor desse título, tendo vencido a edição de 2020 do torneio em Londres.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Medvedev responde a vaias após derrubar herói da casa (VÍDEO)

Antes de ir para a Itália, Medvedev viaja para a França para o prestigiado evento ATP Masters 1000 em Paris nesta semana – uma competição que ele também venceu em 2020 e foi finalista derrotado no ano passado.

Medvedev teve fortunas mistas em 2022, tendo alcançado o primeiro lugar do mundo pela primeira vez em fevereiro e, posteriormente, desfrutando de um total de 16 semanas como líder da ATP em dois períodos.

Ele chegou à final do Aberto da Austrália no início da temporada, mas sofreu um revés com uma cirurgia de hérnia antes do Aberto da França.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Medvedev reage à perda do status de número um do mundo

Medvedev e seus compatriotas foram banidos de Wimbledon, antes de voltar para reivindicar o primeiro título da temporada no Los Cabos Open, no México, em agosto.

No entanto, o astro nascido em Moscou foi eliminado na quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos, onde foi campeão.

Medvedev declarou seu desejo de terminar a temporada com força e se colocar em uma posição privilegiada para reconquistar o primeiro lugar do mundo e mais títulos de Grand Slam em 2023.