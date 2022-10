Número um russo pronto para ‘grande luta’ — CMIO Esportes

Daria Kasatkina disse que está preparada para um “difícil” desafio, enquanto a número um do tênis feminino russo aprendeu seus oponentes para a fase de grupos das finais da WTA, que encerra a temporada em Fort Worth, Texas.

Kasatkina, 25, está entre os oito jogadores que garantiram uma vaga no evento individual do prestigiado torneio, que acontece de 31 de outubro a 7 de novembro e terá um total de US$ 5 milhões em prêmios em dinheiro.

O sorteio foi feito na sexta-feira para a fase de ida e volta do evento, e colocou o número oito cabeça Kasatkina em um grupo ao lado do polonês número um do mundo Iga Swiatek, Coco Gauff dos EUA e Caroline Garcia da França.

O quarteto se enfrentará no grupo ‘Tracy Austin’, em homenagem ao ex-campeão americano duas vezes Grand Slam.

No grupo ‘Nancy Richter’ – nomeado em homenagem a outra grande estrela do tênis feminino dos EUA – a segunda cabeça de chave Ons Jabeur lidera um quarteto que inclui Aryna Sabalenka da Bielorrússia, a jogadora grega Maria Sakkari e Jessica Pegula dos EUA.

O formato do evento de quadra dura na Dickies Arena fará com que cada jogador enfrente os outros participantes de seu grupo nos primeiros seis dias de competição, antes que os dois melhores jogadores de cada grupo avancem para a fase semifinal.

Kasatkina está fazendo uma aparição inaugural nas finais do WTA e garantiu sua vaga após uma temporada sólida na qual chegou à primeira semifinal do Grand Slam no Aberto da França em junho, enquanto conquistava títulos do WTA Tour em San Jose e Granby.

A jogadora nascida em Tolyatti abre sua campanha no Texas da maneira mais difícil possível contra o rival polonês Swiatek, em encontro marcado para 3 de novembro.

Swiatek, de 21 anos, está muito à frente das classificações da WTA como número um do mundo e conquistou os títulos do Aberto da França e dos EUA nesta temporada.

“Obviamente, todos os grupos são muito difíceis”, Kasatkina foi citado como tendo dito por Insider WTA seguindo o sorteio.

“Eu sabia que quem você chegar aqui vai ser uma grande luta e se você quer vencer tem que dar o seu melhor. Vai ser divertido.”













A Rússia também tem representação no evento de duplas no Texas, onde Veronika Kudermetova jogará ao lado da parceira belga Elise Mertens.

A dupla está em quarto lugar e foi sorteada no grupo ‘Pam Shriver’, onde deve abrir sua campanha na terça-feira contra Liudmila Kichenok, da Ucrânia, e Jelena Ostapenko, da Letônia, que está em quinto lugar.

Kudermetova, 25, perdeu por pouco uma vaga em ambos os eventos no Texas.

A jogadora nascida em Kazan perdeu uma partida vital contra Maria Sakkari no Guadalajara Open, no México, na semana passada, que colocou a grega na competição de simples da WTA Finals às custas de sua rival russa.

No entanto, Kudermetova foi recompensada por uma temporada sólida ao entrar no top dez das classificações de simples da WTA esta semana, onde está no nono lugar – um lugar atrás de Kasatkina.