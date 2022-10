Cantora zombada após mutilar hino dos EUA antes da World Series (VÍDEO) — CMIO Esportes

O cantor americano Eric Burton tocou o acorde errado com os fãs de beisebol quando foi reprovado em uma apresentação de ‘The Star-Spangled Banner’ antes do jogo 1 da World Series no Texas na noite de sexta-feira.

Burton entrou em campo no Minute Maid Park, no centro de Houston, enquanto os Astros se preparavam para enfrentar o Philadelphia na final da MLB, com os jogadores orgulhosamente alinhados enquanto uma bandeira americana gigante era desfraldada.

Mas os problemas começaram para o líder da banda Black Pumas – seis vezes indicado ao Grammy – quando ele cantou “transmissão” ao invés de “brilhante” na segunda linha do hino.

Burton, 33, então pegou as coisas corretamente com a próxima linha – “Cujas listras largas e estrelas brilhantes através da luta perigosa” – mas as coisas pioraram novamente quando ele estragou a próxima parte do verso.

Em vez de cantar “Sobre as muralhas que assistimos estavam tão galantemente fluindo?” Burton repetiu “O que tão orgulhosamente saudamos na última transmissão do crepúsculo.”

Burton pelo menos conseguiu fechar o hino corretamente, mas o cantor já havia atingido uma nota ruim com os fãs online.

“Eric pode ser seis vezes indicado ao Grammy… mas essa performance não foi tão galante nas muralhas do Minute Maid”, twittou o político Steve Womack, membro da Câmara dos Deputados.

“Eu não sei quem é Eric Burton, mas também acho que ele não sabe qual é o hino” brincou outro usuário do Twitter.

“Há uma razão pela qual ele é apenas um [Grammy] candidato, que desempenho horrível”, leia outra escavação no cantor.

“Alguém diga a Eric Burton para aprender a letra do hino nacional antes de cantá-lo antes do jogo 1 da World Series” veio uma farpa semelhante.

Alguns tentaram defender Burton, com um comentário lendo: “Sim, ele errou. Grande coisa. Ele honrou o resto muito, muito bem… e cantou a maior parte forte e bonito.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fã de beisebol falha em tentativa desesperada de arrebatar ‘bola de home run de US$ 2 milhões’ (VÍDEO)

Uma vez que o jogo começou, provou-se imensamente mais divertido do que os esforços de Burton para o hino, já que os Phillies surpreenderam a torcida da casa ao reverter um déficit de cinco corridas para vencer por 6-5 em entradas extras.

O segundo jogo da série melhor de sete acontece em Houston na noite de sábado.