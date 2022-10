Qatar convoca embaixador alemão após comentários sobre a Copa do Mundo — CMIO Esportes

O Ministério das Relações Exteriores do Catar convocou o embaixador da Alemanha no Estado do Golfo na sexta-feira, após comentários críticos da ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, sobre a próxima Copa do Mundo da FIFA.

O Catar está se preparando para se tornar a primeira nação árabe a sediar a partida de futebol no mês que vem, mas o aumento ocorreu em meio ao escrutínio ocidental do histórico de direitos humanos do país e de questões como o tratamento da comunidade LGBT.

Falando à emissora alemã ARD na quinta-feira, o oficial alemão Faeser questionou se o Catar deveria ter concedido os direitos de sediar o torneio.

“Existem critérios que devem ser seguidos e seria melhor que os torneios não fossem concedidos a esses estados”. o ministro foi citado como tendo dito.

O Catar respondeu convocando o embaixador alemão Claudius Fischbach, entregando-lhe um "memorando de objeção" e exigindo uma explicação para as observações de Faeser.













“O memorando expressava a completa rejeição do Estado do Catar às declarações feitas a um país cuja sede da Copa do Mundo foi justiça feita a uma região que sofre de um estereótipo injusto por décadas”, disse. uma declaração lida.

“O memorando também enfatizou que o Estado do Catar está determinado a organizar uma das melhores edições para mostrar a civilização e o patrimônio da região para o mundo inteiro.”

O incidente ocorre antes de Faeser visitar Doha na próxima semana – tornando uma viagem potencialmente embaraçosa.

O Catar enfrentou críticas de muitos no Ocidente em relação ao tratamento dado aos trabalhadores migrantes.

Em outra parte desta semana, membros da equipe australiana que devem estar entre as 32 nações que competirão na Copa do Mundo emitiram um apelo em vídeo no qual exigiam uma “legado duradouro” sobre direitos humanos.

No entanto, a mensagem foi descartada como inútil "sinalização de virtude" por alguns observadores.













Um relatório compartilhado pelo The Guardian no ano passado afirmou que 6.500 trabalhadores migrantes morreram no Catar desde que recebeu os direitos de hospedagem da Copa do Mundo pela FIFA em 2010.

O relatório não vinculou diretamente as mortes à construção da infraestrutura da Copa do Mundo, e o Catar falou sobre as melhorias que fez nas condições dos trabalhadores.

Os organizadores também disseram que os torcedores gays serão bem-vindos à partida de futebol, apesar das rígidas leis locais contra a homossexualidade.

O emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, acusou forças externas de fazer uma campanha concertada para minar o país antes da Copa do Mundo, que acontecerá de 20 de novembro a 18 de dezembro.

“Logo ficou claro para nós que a campanha continua, se expande e inclui fabricação e padrões duplos, até atingir uma ferocidade que fez muitas perguntas, infelizmente, sobre as verdadeiras razões e motivos por trás dessa campanha”. disse a realeza do Catar no início deste mês.

A política alemã Faeser recentemente avaliou os assuntos do futebol antes do sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que será realizado em sua terra natal.

O ministro pediu que a Rússia e a Bielorrússia sejam impedidas de se classificar para o torneio por causa do conflito na Ucrânia.

A UEFA optou por manter a proibição à Rússia, mas permitiu que a selecção bielorrussa estivesse entre as incluídas no sorteio de qualificação.