Medvedev produz masterclass para chegar à final de Viena — CMIO Esportes

O número um russo voltou a se inspirar ao derrotar Grigor Dimitrov, da Bulgária.

Daniil Medvedev garantiu uma vaga na final do Erste Bank Open, em Viena, depois de vislumbrar sua melhor forma na vitória de dois sets sobre Grigor Dimitrov no sábado.

Medvedev venceu por 6-4 e 6-2 na final de quadra dura da capital austríaca e enfrentará o vencedor da partida entre o canadense Denis Shapovalov e o croata Borna Coric na final de domingo.

Medvedev, de 26 anos, comemorou recentemente se tornar pai pela primeira vez e apareceu de forma inspirada em seu retorno à ação, ainda sem perder um set em Viena.

O ex-número um do mundo da Rússia também não mostra sinais da lesão na perna que o forçou a desistir durante sua semifinal contra Novak Djokovic no Astana Open no início de outubro.

Dimitrov, que havia derrotado o terceiro cabeça de chave russo Andrey Rublev no início do torneio em Viena, fez sua parte em uma partida divertida, mas no final das contas o jogador de 31 anos não conseguiu conter Medvedev, que produziu um tênis cintilante.

O russo converteu três dos sete break points que ganhou no saque de Dimitrov, enquanto o búlgaro não conseguiu fazer um único break point contra seu rival em uma partida que durou 85 minutos.













Medvedev continua sua busca pelo segundo título ATP da temporada após o sucesso em Los Cabos, no México, em agosto.

O sucesso na Áustria também colocaria o grande russo em boa posição à frente do ATP Masters 1000 em Paris, que começa na próxima semana, bem como do ATP Tour Finals em Turim em meados de novembro.

Medvedev teve um ano de sortes mistas, tendo chegado à final do Aberto da Austrália no início de 2022 – onde foi derrotado por Rafael Nadal em um épico de cinco sets – antes de chegar ao primeiro lugar do mundo.

Medvedev ocupou essa posição por um total de 16 semanas ao longo do ano, mas os contratempos incluíram uma cirurgia de hérnia antes do Aberto da França e a proibição imposta a todos os russos em Wimbledon por causa do conflito na Ucrânia.

Medvedev também sofreu uma eliminação na quarta rodada no Aberto dos EUA, onde foi campeão.

No entanto, sua forma na Áustria sugere que o russo pretende terminar o ano com força.